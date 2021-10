Opnar for omplassering av uvaksinerte

Helsedirektoratet opnar i eit brev for at helsepersonell som ikkje er vaksinerte kan bli omplassert dersom arbeidsgjevar meiner det er naudsynt.

Dei opnar også for at det kan bli sett i verk forsterka smitteverntiltak.

Direktoratet understrekar at det er frivillig å vaksinere seg, men at arbeidsgjevar har eit ansvar for å sikre forsvarlege helsetenester, og verne pasientar mot smittefare.

Uvaksinerte tilsette i helse- og omsorgstenesta er ein større fare for pasientar enn dei som er vaksinert, skriv Helsedirektoratet.