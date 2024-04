Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Tommy Watterud ble angrepet med kniv på Grim skole i Kristiansand av en 18-åring 30. mars.

Watterud ble knivstukket i armen, men klarte å parere flere knivstikk og ringte politiet.

18-åringen ble raskt pågrepet, men løslatt dagen etter, noe Watterud reagerer på.

Mannen ble senere pågrepet på nytt og varetektsfengslet etter at nye opplysninger kom frem i saken.

Politiet har anket tingrettens avgjørelse om å løslate mannen, og han blir sittende i varetekt til lagmannsrettens beslutning foreligger.

Politiet mener det kan være flere fornærmede i saken og jobber med å komme i kontakt med disse.

– At en sånn mann skal gå rundt i nærområdet til folk kan jeg ikke forstå, sier Tommy Watterud fra Kristiansand.

Lørdag 30. mars på kvelden gikk han over skolegården på Grim skole i hjembyen da han plutselig ble angrepet med kniv.

Ifølge Fædrelandsvennen som omtalte saken først, var mannen som angrep 18 år.

50-åringen var på vei til en kompis da det skjedde.

– Jeg gikk med paraply så jeg så ham egentlig ikke før han var veldig nærme. Plutselig begynner han å skrike og fekte med en ganske stor kjøkkenkniv, forklarer Watterud.

Knivangrepet skjedde rett bak Grim skole i Kristiansand om kvelden lørdag 30. mars. Foto: Arkiv / NRK

– Redd for å få kniven i ryggen

Han forteller at det ble et basketak mellom de to.

Ifølge Watterud ble han knivstukket i armen og det var mye blod. Han sier han prøvde å løpe vekk, men valgte å snu seg da mannen skrek så mye.

– Jeg trodde han var rett bak meg og var redd for å få kniven i ryggen, så jeg snudde meg.

Han forteller at han snublet og fikk knivstikkeren over seg, men greide å parere knivstikkene og mannen løp bort.

Watterud forteller at han kjapt ringte politi og ambulanse. De kom raskt til stedet og etter kort tid ble 18-åringen pågrepet.

– Han var vel pågrepet før jeg var i sykebilen så sånn sett var det effektivt og bra jobbet av politiet, sier han.

Tommy Watterud fikk to skader i hånda og måtte sy mellom 25 og 30 sting etter hendelsen. – Alt i alt har jeg vært heldig, sier han. Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

Kunne fått fatale følger

Den 18 år gamle mannen ble fengslet, men sluppet ut allerede dagen etter hendelsen. Det reagerer Watterud på.

– Det var bare var flaks i uflaksen at det ikke var flere folk der denne kvelden. Det kunne fått fatale følger.

Han tenker på alle barna og ungdommene som leker og henger ved skolen hver eneste dag.

Pågrepet på nytt

Politiadvokat Liv Jorunn Hovda i Agder politidistrikt sier at hun har forståelse for at en fornærmet i en straffesak reagerer på at en mistenkt eller siktet blir løslatt kort tid etter en hendelse.

I en e-post til NRK skriver hun at mannen ble pågrepet på nytt og varetektsfengslet seks dager etter hendelsen fordi det kom nye opplysninger i saken.

– I denne saken tok jourhavende jurist en beslutning om å løslate siktede basert på opplysningene som forelå på beslutningstidspunktet, skriver Hovda.

Tingretten kom fram til at de nye opplysningene ikke var nok til å fengsle mannen. De påla han daglig meldeplikt til politiet de neste fire ukene.

Hovda opplyser at politiet har anket tingrettens avgjørelse til lagmannsretten. Hun sier siktede blir sittende i varetekt fram til lagmannsrettens beslutning foreligger.

Tommy tok dette bildet på sykehuset etter hendelsen. Foto: Tommy Watterud

Er litt mer skvetten

Tommy Watterud måtte sy 25–30 sting etter å ha fått en flenge i den ene armen. Han har også vært på Rikshospitalet for å fikse noen nerver på den ene hånda.

50-åringen forteller at det egentlig går bra med han nå, men at det nok fort kan bli en reaksjon.

– Jeg merker at jeg er litt mer skvetten enn jeg pleier å være, men alt i alt har jeg vært heldig.

Politiet mener det kan være flere fornærmede i saken og arbeider med å komme i kontakt med disse.

Mandag gikk de ut i media og ba personer som hadde blitt truet på Grim i tidsrommet mellom 19.30 og 20.15 om å melde seg.

– Så langt har ingen meldt seg, men vi har likevel noen opplysninger å jobbe ut fra, opplyste politiadvokat Hovda til NRK da.