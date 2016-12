Én etter én kom ungdommene til kapellet som ikke ligger så langt unna Wilds Minne skole i bydelen Lund hvor Jakob ble knivdrept av en 15-åring mandag i forrige uke.

Jakob Abdullahi Hassan ble 14 år gammel. Foto: Politi / Privat

Hadde med seg roser

Med seg hadde ungdommene hver sin rose som legges ned på grava til 14-åringen etter minneseremonien.

Pågangen var så stor at mange ikke fikk plass inne i kapellet.

Både ordfører Harald Furre og oppvekstdirektør Arild Rekve deltok i minnestunden i kapellet.

Seremonien fant sted etter at det først har vært en muslimsk vaskeseremoni.

Jakob Abdullahi Hassan (14) gravlegges på Oddernes kirkegård. Foto: Frans Kjetså / NRK

Jakob hadde fem søsken, og var den siste tiden elev ved Fiskå skole. Han hadde tidligere vært elev ved flere andre skoler i Kristiansand.

Ville stanse slagsmål

Det andre drapsofferet, Tone Ilebekk, bisettes torsdag fra Oddernes kirke. Den 48 år gamle kvinnen forsøkte å bryte opp slagsmålet mellom den norsk-somaliske gutten og 15-åringen som er siktet for dobbeltdrapet.

15-åringen tilsto sent tirsdag kveld at det var han som drepte de to bak ballbingen på området til Wilds Minne skole i Kristiansand mandag. Onsdag ble han varetektsfengslet i to uker.