Tillitsvalgte: – Sykehusdirektøren må gå

Flekkefjord sykehus. Foto: Lars Eie / NRK

De tillitsvalgte skriver i et brev til styret at Olsen gjentatte ganger har forsøkt omkamp i forbindelse med traumemottak og akuttkirurgi i Flekkefjord. Dette til tross for at Helseministeren har sagt at disse funksjonene skal opprettholdes.

– Samarbeidet mellom tillitsvalgte og administrerende direktør har i mange år vært vanskelig. Det står det i brevet fra de tillitsvalgte.

De reagerer på gjentatte budd på drøftingsplikt med de tillitsvalgte og manglende medvirkning i omstillingsprosesser.

Jan Roger Olsen er på reise og ikke tilgjengelig for kommentar. Fungerende administrerende direktør, Per W. Torgersen, vil ikke kommentere brevet som er stilet til styret.

Ingen tillitsvalgte ved sykehuset i Kristiansand har undertegnet brevet.

– Tar uroen på alvor

Styreleder ved Sørlandet sykehus, Camilla Dunsæd. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Styreleder Camilla Dunsæd sier at det er styret som er garantist for at Flekkefjord sykehus skal videreføres og videreutvikles, men hun ser alvorlig på mistilliten.

– Dette handler om tillitsvalgtes opplevelse av situasjonen, og den tar jeg på alvor.

– Hva tenker du om at de har mistillit til administrerende direktør?

– De ønsker ny direktør, og det er styret som har myndighet til å ansette og avsette.

– Er det aktuelt å avsette direktøren?

– Det er det for tidlig å si noe om. Nå er det ferie. Styret må ta tak i saken i august.

– Men, det er ikke helt uaktuelt?

– Så lenge direktøren sitter, har direktøren styrets tillit, sier Dunsæd.

– Uakseptabelt og uansvarlig

De tillitsvalgte skriver at de ikke kan se at administrerende direktør har tatt noe initiativ for å rette opp eventuelle svakheter ved sykehuset i Flekkefjord, med unntak av nedleggelse av komplisert gastrokirurgi i 2015.

– Tvert imot har han gjennom interne prosesser og media gjentatte ganger bidratt til å så tvil om kvaliteten ved sykehuset. Dette er for oss uakseptabelt av en ansvarlig direktør, skriver de.

– Å fjerne direktøren er ikke eneste løsning

Uroen ved Sørlandet sykehus har stadig blusset opp. Styreleder Camilla Dunsæd sier at det har vært uro ved flere sykehus i landet.

– Men, må direktøren fjernes for å opprette tillit?

– Jeg ser ikke det som den eneste løsningen. Jeg er enig i at kvalitet og pasientsikkerhet er sentrale verdier. Det står styre, ansatte og ledelse sammen om.

– Men, hvordan opprette tillit mellom ansatte i Arendal og Flekkefjord og direktøren? Trengs en ny direktør?

– Jeg vil ikke si at vi er der nå. Det finnes andre måter å jobbe på for å opprette tillit. Men jeg tar mistillitsforslaget på alvor. Det kommer fra Arendal og Flekkefjord. De ansatte i Kristiansand har ikke undertegnet.

– Hva vil du gjøre med mistilliten?

– Det vil jeg drøfte med styret.