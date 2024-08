1. Lekket hemmelig dokument

På førsteplass kommer en skandale som er over 50 år gammel.

Daværende statsminister Per Borten ble beskyldt for å ha lekket et hemmelig dokument om EF-forhandlingene til lederen av Folkebevegelsen i 1971.

Dette havnet senere i Dagbladet, og lekkasjen kostet han jobben.

– Det er faktisk den eneste skandalen som har veltet en regjering, sier statsviter Kim Arne Hammerstad.