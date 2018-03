Jenta i Søviknes-saken krever voldsoffererstatning

Kvinnen, som nå er 34 år gammel, har søkt om erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning, skriver Aftenposten.

Søviknes-saken sendte sjokkbølger gjennom det politiske Norge da den ble kjent i 2001.

Terje Søviknes, som da var 31 år gammel og nestleder i Frp, hadde hatt sex med en 16 år gammel jente på et FpU-landsmøte i januar 2000.

Jenta sa i avhør at det som skjedde mellom henne og Søviknes, ikke var frivillig fra hennes side.

Politiet undersøkte saken på eget initiativ, og etterforsket Søviknes for seksuelle overgrep. Saken ble henlagt som intet straffbart forhold.

Søviknes sa det som skjedde mellom ham og jenta var frivillig, men beklaget hendelsen.

Kvinnen beskriver nå hendelsen som en voldtekt, og argumenterer for dette i søknaden om erstatning.

Søviknes forlot rikspolitikken i mange år etter saken, men ble i desember 2016 hentet inn til regjeringen som olje- og energiminister av statsminister Erna Solberg.

HARDT PRESSET FRP-LEDELSE: Søviknes-saken rystet Frp da den ble kjent i 2001. Nestformann Terje Søviknes måtte til slutt si fra seg alle verv i partiet, men fortsatte som ordfører i Os. Partiformann Carl I. Hagen og nestformann Siv Jensen kjempet en forgjeves kamp for Søviknes. Foto: Knut Fjeldstad / SCANPIX arkiv Foto: Knut Fjeldstad / SCANPIX

– Har forstått omfanget

Kvinnen forteller at hun fikk store psykiske problemer etter landsmøtet til FpU i år 2000.

Få uker etter hendelsen ble hun lagt inn på lukket avdeling på psykiatrisk sykehus. Der var hun innlagt i flere måneder.

I 34-åringens søknad om erstatning til Kontoret for voldsoffererstatning argumenteres det for at kvinnens depresjoner og psykiske skader er en direkte følge av hendelsen, skriver Aftenposten.

– Det er først nå hun har forstått omfanget av de psykiske senskadene, sier advokaten hennes, Jannicke Keller-Fløystad, til avisen.

Fløystad mener det er sterke nok bevis i saken for at det har skjedd en voldtekt:

«Det er kvalifisert sannsynlighetsovervekt for at det har skjedd en voldtekt. (...) Det skal ikke mye maktanvendelse til før det er å anse som en voldtekt hensett til fornærmedes alder i forhold til sikker rettspraksis», skriver Keller-Fløystad i søknaden, skriver Aftenposten.

Søviknes: Ulike versjoner av hendelsesforløpet

Terje Søviknes sier til Aftenposten at han ikke vil ha noen mening om at kvinnen nå søker erstatning.

– Det er en rettighet hun har. Det får bli opp til Kontoret for voldsoffererstatning å ta stilling til det, sier Søviknes til Aftenposten.

Slik kommenterer han at kvinnen nå i søknaden argumenterer for at hun mener hun ble utsatt for en voldtekt:

– Jeg registrerer at det er litt ulike versjoner av det faktiske hendelsesforløpet, sier Søviknes.

Søviknes viser til at det som ble gjort av undersøkelser og «omfattende etterforskning» av politiet, endte med at statsadvokaten konkluderte med at saken ble henlagt som «intet straffbart forhold», skriver Aftenposten.

Søviknes mener en henleggelse som «intet straffbart forhold» går «i stikk motsatt retning» av advokatens påstand om at det er sannsynlighetsovervekt for at det har skjedd en voldtekt, skriver avisen.

– Jeg ville trodd at hvis politiet mente det var en mulighet for voldtekt, ville de henlagt etter «bevisets stilling», sier Søviknes til Aftenposten.

MÅTTE GÅ AV: Sexskandalen endte med at Terje Søviknes måtte trekke seg som nestleder i Frp. Dette er et bilde fra februar 2001, like etter at tiltalen mot ham ble henlagt. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Inspirert av #metoo

En viktig grunn til at kvinnen vil fortelle historien sin nå, er #metoo-debatten, skriver Aftenposten.

– Jeg ønsker å være en stemme for alle dem som blir utsatt for overgrep fra maktpersoner. De bør ikke vente så lenge som jeg har gjort med å snakke. Det er skadelig å bære på disse tingene alene, sier kvinnen.

34-åringen mener klimaet for å snakke om maktpersoner som oppfører seg upassende mot unge mennesker, er endret de siste månedene.

– Nå føler jeg at det er en sjanse til å bli hørt, at ansvaret plasseres der det hører hjemme – hos mennene. Jeg har følt meg så skamfull. Jeg har båret det som om det var min feil, sier hun til Aftenposten.

Søkte trøst hos annen politiker – endte med sex

Etter kontakten med Søviknes hadde jenta kontakt med en annen politiker, som hun søkte trøst hos.

Det endte med at de hadde sex, uten at hun protesterte. Hun forklarer det med at hun var så ute av seg at hun hverken sa ja eller nei.

Mannen, som har sittet på Stortinget for Frp, skal i politiavhør i 2001 ha bekreftet at han hadde samleie med jenta den natten.

Han skal ha forklart at 16-åringen var aktivt deltagende i det som skjedde mellom dem, skriver Aftenposten.

Aftenposten har vært i kontakt med politikeren, som i dag ikke ønsker å kommentere saken.