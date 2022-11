Thor Ivar (63) vil bli Mr. Universe: – Jeg er superfornøyd med hvordan jeg ser ut

– Du må smile. For da ser det ut som at du ikke tar i, sier Thor Ivar Hornnes mens han spenner alle muskler.

63-åringen fra Kristiansand er ikke som alle andre. Han trener to ganger om dagen og øver ofte på å posere i en liten truse.

I 1989 vant han NM i kroppsbygging i tungvektsklassen. I 2021 kopierte han bragden i aldersklassen 60+.

Til helgen konkurrerer han for første gang om å bli Mr. Universe i tyske Cuxhaven.

– Jeg brenner for at det man kaller «gamle folk» kan trene og komme i form, sier Hornnes.

Motivasjonen for å være en «gammel mann» i form har han hatt lenge.

– Jeg husker jeg sa da jeg var 16 at jeg trente for å være i kanonform fra jeg var 60. Jeg er superfornøyd med hvordan jeg ser ut, jeg er tross alt 63 år.

Thor Ivar hadde allerede som 16-åring mål om å være sprek når han ble 60. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Ikke mange som er sprekere

Det er ikke bare styrketrening som gjør at Hornnes holder seg i form. Han forteller at han bruker like mye tid med hunden i skog og mark som han gjør på treningssenteret.

– Det er viktig å være i like god form på innsiden som på utsiden. Hjertet er en muskel det og.

– Tåler kroppen din det du utsetter den for nå?

– Mamma sier nei, men legen sier det går fint. Jeg tester blodverdier og slikt en gang i halvåret, sier Hornnes.

Roar Innlagen driver Roars Gym i Larvik og har arrangert en rekke konkurranser innenfor kroppsbygning. Til helgen er han med til Mr. Universe som støttespiller.

Der venter han tøff konkurranse for Hornnes.

– Det er en konkurranse for de beste kroppsbyggerne fra hele verden. Det er hovedsakelig de som har vunnet EM og VM tidligere som stiller der, sier Innlagen.

Han har allikevel tro på at Hornnes kan nå langt.

– Det er nok ikke mange over 60 som er sprekere.

Vil nå finalen

Hornnes har konkurrert i kroppsbygning i mange år, men på den internasjonale scenen firer han på forventningene.

– Jeg tror ikke jeg kan vinne. Jeg blir veldig fornøyd hvis jeg kommer til finalen.

For å nå finalen må han være blant de seks kroppsbyggerne dommerne mener ser best ut.

Det kan bli vanskelig selv for mannen som har blitt norgesmester to ganger med 30 års mellomrom.

– Selv om han har vært norgesmester er det hardt å komme dit, mener Innlagen.