Elisabeth (27) får beskjed om å kle på seg på treningssenter

– De sier at det jeg har på meg ikke er lov, fordi det er krenkende, skaper kroppspress eller er uhygienisk.

Det sier Elisabeth Sletten, som lenge har vært frustrert over regler for hvordan man kan kle seg på treningssenter.

Når hun trener bruker hun en heldekkende tights og en sports-BH. Da vises en del av magen. Det er ikke alltid populært.

Sletten sier hun har fått beskjed om å kle på seg, og at hun ved ett tilfelle ble bedt om å gå.

Hun forstår ikke hvorfor en sports-BH er problematisk.

– Dette er jo helt vanlig treningstøy som vi ser både i reklame, sosiale medier og på stranda. Hva er da så farlig med å bruke det på trening?

Ulike regler forvirrer

Treningssentre har ulike klesregler. Hos flere er det ikke lov å vise mage og rygg.

Sletten synes det er vanskelig å holde oversikt og synes også det er et problem at treningssentrene ikke markedsfører reglene sine.

Hun sier at hun ofte ser seg over skuldra, i frykt for at ansatte skal be henne om å gå.

– Om jeg visste at det ikke var lov å trene i sports-BH, ville jeg ikke gjort det. Jeg ønsker jo ikke å provosere, sier treningsprofilen, som har 177.000 følgere på sin Instagram-konto om trening.

Elisabeth Sletten begynte å trene på treningsstudio for åtte år siden. Nå har hun 177.000 følgere på sin Instagram-konto om trening. Foto: Elisabeth Sandve / NRK

– Flere hundre tilbakemeldinger

Slettens dårlige erfaringer førte til at hun engasjerte følgerne sine på Insta-stories. Hun sier hun fikk flere hundre tilbakemeldinger og mye støtte.

– Mye kommer fra jenter som selv har fått tilsnakk, sier hun og påpeker at det ikke er gitt at godt trente har en god mental helse.

Elisabeth Sletten har fått mye respons på Instagram etter at hun sa sin mening om å trene i sports-BH. Foto: Skjermdump fra Instagram

Sletten hevder hun ved ett tilfelle ble bedt om å gå. Det skal ha skjedd på Actic treningssenter i Hønefoss.

Actic svarer til NRK at det av hygieniske årsaker ikke er lov til å trene i sports-BH hos dem.

Andre begrunner slike regler med kroppspress.

Selv mener Sletten det er sunt å se at vi ser forskjellige ut.

En av mange tilbakemeldinger Elisabeth Sletten har fått på Instagram. Foto: Skjermdump fra Instagram

– Bør jobbe med å minske kroppsfokuset

Kethe Svantorp-Tveiten er forsker ved Norges Toppidrettsgymnas. Hun understreker at å bli eksponert for idealiserte kropper er uheldig.

– Forskningen er tydelig på at sammenligning kan øke kroppsmisnøye og faren for å få et uheldig forhold til mat.

Er det verre å se bare mager på treningssenter enn på stranda eller på idrettsbaner?

– Forskjellen mellom stranda og et treningssenter er sammenhengen. På stranda er det ofte forskjellige kropper og ikke bare kropper som samfunnet idealiserer.

Svantorp-Tveiten sier at treningssentrene bør jobbe med å minske kroppsfokuset og forsterke fokus på god helse.

Hun legger til at det har vært mye debatt om påkledning hos kvinnelige idrettsutøvere.

– Flere idretter og utøvere gjør opprør mot den lettkledde påkledningen de er nødt til eller forventet å bruke.

Kethe Marie Engen Svantorp-Tveiten forsker på idrett og hun mener man må gjøre en jobb med motorikken dersom man må se musklene for å kunne trene dem riktig. Foto: PRIVAT

Moten legger føringer

Flere treningssentre har likevel åpnet opp for mindre dekkende treningstøy.

Hos Fresh Fitness AS var det tidligere ikke lov å trene uten T-skjorte. Da var begrunnelsen både hygiene og et ønske om mindre kroppsfokus.

Nå er det moten som legger føringer.

– Ettersom moten endrer seg innfører vi mer fleksible regler, sier daglig leder Lars Fredrik Strøm-Håkonsen.

Treningskjeden Sats har gått litt fram og tilbake, bekrefter Interim Press Officer Tuva Spiten.

I 2019 ble sports-BH tillatt, men så ble det forbudt igjen.

Nå fjernes formuleringen «klær som hovedsakelig dekker mage, rygg og lår» fra trivselsreglene. Begrunnelsen er at «det ikke er Sats som dikterer treningstøy-moten.»

– Medlemmene kan trene i det treningstøyet de ønsker, sier Spiten.

Den samme holdningen har «Friskis og Svettis» og «Trener1».

Sletten er glad for at flere treningssentre nå velger å endre sine regler om påkledning.

Og det er flere som ønsker friere regler.

Elfrida Lyberg forteller at hun brukte tre år på å tørre å trene slik hun egentlig ville. Nå gjør hun det i en kort tights og en topp. – Jeg holder meg unna sentrene som ikke tillater å trene i topp, sier hun. – Hvis andre har problemer med at jeg trener i en singlet, så må de jobbe med seg selv, sier Julie Grindbakken. Emil Torjusen mener han trener best i singlet.

Mens noen slipper opp er det andre som holder fast på T-skjorta.

I tillegg til tidligere nevnte Actic treningssenter, tillater heller ikke Myrens treningssenter sports-BH.

– Vi ønsker så lite kroppsfokus som mulig. Trening i undertøy er derfor ikke tillatt hos oss, sier Johanna Karlsson i medlemsservice.