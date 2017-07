Tar høyreekstrem demonstrasjon til Stortinget

På bakgrunn av politiets unnfallenhet under dagens demonstrasjon, vil Venstre nå ha en redegjørelse fra justisministeren.

– Jeg merker jeg blir opprørt når barn og unge må bøye hodet under et nazi-flagg for å komme seg forbi, sier Venstre-politiker Petter N. Toldnæs om demonstrasjonen.

Toldnæs er Stortingskandidat for Venstre i både Aust- og Vest-Agder.

Som en spontan motreaksjon på demonstrasjonen i Kristiansand tok Chantal Smeland og Una Upsal med seg regnbueflagget til Markens i Kristiansand. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Tragisk

På etterspørsel fra Toldnæs skal stortingsrepresentant for Venstre i Rogaland ta opp spørsmål om hvorfor ikke politiet stoppet dagens ulovlige demonstrasjon, i Stortinget.

– Ikke nok med at dagens demonstrasjon fra den nynazistiske gruppa «Den nordiske motstandsbevegelsen» var ulovlig og ikke burde funnet sted, er det uakseptabelt at familier på ferie med små barn skal måtte oppleve en slik demonstrasjon i Kristiansand sentrum.

Stortingskandidaten er selv homofil og reagerer på at gruppen demonstrerte mot «homolobbyen», men sier likevel at folk skal få lov å ha si mening og lov til å ytre budskap som støter mange, men at det i denne saken er det flere ting som er problematisk.

– Som homofil, og liberal, så representerer disse menneskene det stikk motsatte av alt jeg tror på og alt jeg står for. Det er tragisk å se at det i det hele tatt eksisterer slike miljøer.

Han understreker at han undrer seg over hvorfor ikke politiet grep inn da demonstrasjonen ble avholdt ulovlig.



– I tillegg hindret demonstrantene også vanlige borgere fra å bevege seg fritt.

Den nynazistiske gruppa «Den nordiske motstandsbevegelsen» holdt demonstrasjon i Kristiansand sentrum i dag. Her fra avslutningen. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Gikk rolig for seg

Fungerende stabssjef i politiet, Bård Austad, sier til NRK at de kunne stanset den ulovlige demonstrasjonen i sentrumsgatene lørdag, men valgte å ikke gjøre det.

– Vi fant det hensiktsmessig å la den gå. Den forløp rolig, og vi har hatt ganske god kontroll. Vi hadde fryktet bråk og vold, sier han.

Politiet var til stede under markeringen, og bortsett fra et par bortvisninger ble det ikke funnet nødvendig å gripe ytterligere inn fra politiets side, ifølge politiet.

– Denne markeringen var ikke til fare for mennesker eller trafikk, og gikk i sin helhet rolig for seg, avslutter Austad.

Etter at markeringen var ferdig rundt klokken 13 lørdag, fulgte politiet opp og fikk personalia fra samtlige av demonstrantene.