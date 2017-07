– Vi ønsker å vise at vi ikke er enige med dem, at vi støtter LHBT-samfunnet og vise at vi tør å stå for det vi tror på og hvem vi er, sier Chantal Smeland og Una Upsal.

De holder et peace-regnbueflagg og står rolig på torget i Kristiansand som en motdemonstrasjon til den høyreekstreme demonstrasjonen som hadde vært der tidligere på dagen.

– De fleste av oss kom til byen litt for sent til å møte den såkalte «Nordiske Motstandsbevegelsen» mens de var her i Markens, sier Smeland og Upsal.

Ifølge gruppens egne nettsider var markeringen for å demonstrere «mot homolobbyen».

Ubehagelig med demonstrasjon

Foreningen FRI Sør mante ikke til noen motdemonstrasjon i Kristiansand i dag. Det var allerede en markering i Trondheim.

– Vi oppfordrer folk flest til å bare ignorere de som demonstrerte i Markens. De fortjener ikke oppmerksomhet rundt det budskapet de har. Gå rolig forbi, kom hjem, og ta ekstra godt vare på hverandre, er oppfordringen fra fylkeslagsleder i FRI Sør, Anna Charlotte Larsen.

Hun har fått flere tilbakemeldinger på folk som opplevde demonstrasjonen i dag som ubehagelig.

FRI Sør hadde en klar oppfordring på sin Facebook-side tidligere i dag. Foto: Printscreen

– De skal også bli vist omsorg og kjærlighet

– De fleste tenker at det er trist at det står en gjeng med mennesker som må markere mot oss på den måten. Det er ikke noe vi ønsker å ha i samfunnet vårt. Men de menneskene som står der skal også bli vist omsorg og kjærlighet. Så vi oppfordret ikke til noen motdemonstrasjon i dag, sier Larsen.

De ønsker ikke å gi det negative budskapet oppmerksomhet i dag, men vil ha en parade i forbindelse med Skeive Sørlandsdager i august.

– Jeg oppfordrer alle som reagerer på det som skjedde i dag, til å møte opp der og ta frem de fine og vakre regnbuefargene.