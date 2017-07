Demonstrasjon mot nazisme og rasisme

Bakgrunnen for demonstrasjonen i Trondheim er "Den nordiske motstandsbevegelsen" sin uniformert marsj den 29. juli under slagordet "Knus homolobbyen".

– Det at så mange mennesker marsjerer med et slikt menneskesyn er ganske skremmende. De skriver at de marsjerer for å knuse homolobbyen. Det er et angrep på mangfold, samhold og likeverd, sier Åsmund Forbech Holst, en av initiativtakerne og representant for Fri Midt-Norge.

Åsmund Forbech Holst, en av initiativtakerne, sier at de er nødt til å tale imot. Foto: Bjørn Steinar Gundersen / NRK

Det er Fri Midt-Norge, Trondheim mot rasisme, Norsk Folkehjelp Nidaros og Skeiv ungdom Trøndelag som står bak demonstrasjonen. De skriver at de demonstrerer i solidaritet med Fredrikstad, og mot nazisme, rasisme, og homofobi.

Et sted mellom 50 og 60 demonstranter fra «Den nordiske motstandsbevegelsen» demonstrerte i ettermiddag i Kristiansand.

Gruppen dukket spontant opp i Kristiansand etter at deres tidligere plan om å demonstrere i Østfold ble stoppet av høy beredskap fra politiet i fylket.

Ifølge Holst har bevegelsen bak folkefest mot rasisme i Fredikstad blitt nektet å holde sin markering på denne dagen. Markeringen deres er utsatt til senere.

Vi må tale imot

– Vi ønsker å gi Trondheims befolkning en mulighet til å vise aktiv motstand, sier Holst.

Han anslår at rundt 300 personer deltar på motdemonstrasjonen.

– I dag har vi flere som skal holde appell, kulturelle innslag og vi gir ut informasjon om hvorfor vi står her.

Fri Midt-Norge skriver på Facebook at «Den nordiske motstandsbevegelsen bestående av flere voldsdømte, selverklærte nynazister har også hatt aksjoner i Trondheim de siste årene. De har blant annet hengt opp klistremerker med barberblader inni, slik at de som forsøker å rive ned nazipropagandaen skades».

– De marsjerte akkurat når vi starta opp. De ønsker å forby homofile i det offentlig rom. Da må vi tale imot.

Politiet har vært til stede i Tordenskioldparken i Trondheim. De opplyser at det går stille og rolig for seg.