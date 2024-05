– Jeg husker at vi var på flyplassen og tok flyet og fløy. Jeg husker også ambulansehelikopteret. Mer husker jeg ikke.

Det sier den eldste av de to mennene i 20-årene som blant annet er tiltalt for «å ha tatt et luftfartøy og brukt eller forføyet det».

Det var den 26. juli i fjor sommer at de stjal et mikrofly som styrtet ved Dalekniben i Lyngdal kommune.

Det viste seg at flyet var stjålet fra Lista flystasjon i Farsund kommune.

Bilder og video fra flyturen har blitt delt i sosiale medier.

Når den eldste i Agder tingrett torsdag blir spurt om hvem som filmet, svarer han at det kan han ikke svare på.

De to mennene som stjal et fly fra Farsund filmet seg selv under ferden før de styrtet i Lyngdal. Du trenger javascript for å se video. De to mennene som stjal et fly fra Farsund filmet seg selv under ferden før de styrtet i Lyngdal.

Innrømmer å ha flydd

Den eldste forteller han at han husker at de svirret litt rundt på flystasjonen og fant et fly.

Han innrømmer at det var det han som fløy. Han sier at han startet flyet med nøkkelen som lå inne i flyet et sted.

Les også To pågrepet etter flystyrt – var stjålet fra flyklubb på Lista

På spørsmål om han har flyerfaring, svarer han at han har vært med å flydd en gang. Han har styrt, men har ikke flysertifikat.

Mannen forteller at det var han, kameraten og en hund i flyet.

– Hadde lyst til å fly

Den yngste mannen forteller at han bare husker glimt av flyturen, blant annet at de traff noen trær.

Han forteller også at han og kameraten hang sammen kvelden i forveien og at de fant ut at de hadde lyst til å fly.

– Og det ene førte til det andre, sier han.

Den noen år eldre kameraten sier han ikke vet om de var på flystasjonen for å stjele et fly.

– Men det gjorde vi i hvert fall, sier han.

Var du redd for at flyet skulle styrte, spør aktor?

– Det vet jeg ikke. Det kan godt være, men jeg husker svært lite, sier han.

– Hvilke tanker har du i ettertid, spør aktor.

– Jeg ville ikke gjort det igjen. Det kunne gått ganske galt sier han.

Mennene i 20-årene tok bilde etter at de krasjet i Lyngdal. Foto: Privat

Var ruset

I retten erkjente begge mennene straffskyld på alle tre tiltalepunkter.

Dette er mennene tiltalt for: Ekspander/minimer faktaboks For uberettiget å ha skaffet seg adgang til en annens hus eller et annet sted som ikke var fritt tilgjengelig, eller som uberettiget forble på et slikt sted.

For å ha tatt et luftfartøy og brukt eller forføyet over det.

For grovt uaktsomt å ha grovt skadet eller ødelagt en gjenstand som helt eller delvis tilhører en annen.

Begge innrømmer også at de hadde ruset seg før flyturen.

Den eldste forteller at han fikk et kutt i hodet og en skade i hælen, og at han hadde problemer med å gå i tre–fire uker.

Den yngste sier at han brakk foten «ganske godt» og at han var på sykehus i noen uker etter hendelsen.

Begge var kjent av politiet fra før.

Politiadvokat og aktor i saken Kaja Holte sier det er en spesiell sak.

– Det er vanskelig å finne sammenlignbar rettspraksis, som man normalt pleier å vise til når man skal se på straffeutmålingen, sier hun.

Politiadvokat Kaja Holte er aktor i saken. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Ringte nødnummer selv

En mann som var vitne til flyturen i fjor sommer, har tidligere fortalt NRK at han så flyet tippe cirka 15 meter opp i lufta, før han ringte nødnummeret 113. Litt senere fikk AMK-sentralen en telefon fra en av de to mennene.

Da ble redningshelikopter, luftambulanse, brannvesen og ambulanse sendt ut.

Da nødetatene kom til havaristedet, var de to mennene våkne og bevisste. De fikk førstehjelp på stedet.