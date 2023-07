Her filmer de mens de flyr: – Vi kommer til å dø!

Filmen viser de to mennene idet flyet de sitter i forlater bakken. Mellom flystøy og risting hører man tydelig den kaotiske dialogen mellom de to når flyet har kommet opp i lufta.

– Vi kommer til å dø! Roper den ene mannen som angivelig styrer flyet.

– Neida, bare vi ikke treffer noe. Bare ikke gå i fjellene! Ikke gå der! Ikke gå der! Svarer sidemannen.

Den ene mannen brøler flere ganger, mens det blir gitt instrukser om få flyet høyere opp og slakke ned farten.

Mot slutten av filmen, som varer i nærmere ett minutt, kan man høre den ene si til den andre:

– Vi må jo lande en plass.

Filmen slutter før flyet treffer bakken.

Siktet for tyveri

To menn i 20-årene er siktet for å ha stjålet et fly fra Farsund lufthavn onsdag ettermiddag.

De siktede skal ha hatt med seg en hund opp i det lille flyet, før det styrtet i Lyngdal.

Det var Lindesnes Avis som omtalte videoen først.

Bilder og videoer fra flyturen mellom Farsund og Lyngdal har blitt delt i sosiale medier, og mennene skal ha tatt bilde av seg selv etter at de styrtet i Lyngdal. På dette bildet ser man tydelig at den ene har blod i pannen.

Mennene i 20-årene tok bilde etter at de krasjet i Lyngdal. NRK kjenner identiteten til de to siktede. Foto: Privat

Innlagt på sykehus

Den ene av de siktede er avhørt i dag, ifølge TV 2.

Den andre er fortsatt innlagt på sykehus.

– Han har et beinbrudd og noe kuttskader. Han vil nok bli liggende på sykehuset en stund til, sier forsvarer Robert Hovland til NRK.

Hvordan stiller han seg til saken?

– Det er det for tidlig å si noe om. Det er det avhøret skal prøve å avklare, hva som har skjedd og hvordan han stiller seg til det, sier Hovland.

NRK har foreløpig ikke lyktes i å få kontakt med den andre mannens forsvarer Jarle Rudi.

Politiet sa til TV 2 tidligere torsdag at det foreløpig ikke var snakk om varetektsfengsling.

– Slik saken står nå, ser vi ikke behovet for å fremstille dem for varetektsfengsling, sier operasjonsleder Svein Håland i Agder politidistrikt.

Det er et innledende avhør som ikke er ferdigstilt, skriver nyhetskanalen.

Hadde koblet fra

– Jeg fatter ikke at det har vært to personer og en hund i det flyet, sier eieren av flyet som styrtet i Lyngdal. Han ønsker å være anonym.

Eieren av flyet skjønner ikke hvordan de to mennene i 20-årene som nå er siktet for tyveriet, greide å få det av gårde.

– Jeg hadde koblet fra alt jeg skal så jeg skjønner ikke at de klarte å ta det, sier den fortvilte eieren og legger til:

– Det var mitt drømmefly.

Flyet styrtet i Lyngdal onsdag ettermiddag. Foto: Marius Kalleberg Mydland

– Heftig og farlig

Han forteller at han fikk flyet for fire år siden og at det er et sjeldent fly. Flyet har totalt to seter og én hundre hestekrefters motor.

– Det er vanskelig å fly og vinden i går var heftig og farlig.

Farsund lufthavn har nå politianmeldt to personer for å ha brutt seg inn på flyplassen, opplyser skolesjef og medlem i Farsund luftsportklubb, Bjørn Pedersen til NRK.

Pedersen forteller at flymiljøet på Lista er rystet etter flystyrten onsdag. De to siktede var ikke en del av det lokale flymiljøet. Foto: Kai Stokkeland / NRK

Reagerer sterkt

– Det fremstår som en utrolig spesiell sak. Jeg reagerer veldig på at noen har vært så risikovillige at de virkelig har gjort dette. Det er en livsfarlig operasjon de har begitt seg ut på. Du skal ha litt kunnskap for å kunne håndtere flyet. I går var det også altfor sterk vind til å fly et slikt fly, sier Pedersen.

Kunne det ha vært livsfarlig?

– Ja, det er helt åpenbart. De har hatt utrolig flaks. Og det er bra at det ikke har gått utover noen tredjeperson.

NRK har vært i kontakt med flere personer som lette etter hunden i etterkant av at flyet styrtet. Hunden skal etter det NRK kjenner til ha blitt funnet.

Flyet styrtet ved Dalskniben i Lyngdal kommune onsdag ettermiddag. Foto: Marius Kalleberg Mydland

Tippet rundt i lufta

Det skal ha vært et såkalt amfibiefly som styrtet onsdag ettermiddag utenfor Lyngdal på Sørlandet.

NRK snakket i går med Thomas Nissen som så selve hendelsen på nært hold.

Nissen fortalte at han ringte 113 da de så flyet tippe rundt cirka 15 meter opp i lufta.

– Vi visste at det ville gå galt. 30 sekunder senere gikk det galt, fortalte Nissen.

Politiet undersøker om de to mennene var ruspåvirket. Det kan ha spilt inn på hendelsesforløpet.

– Det er rutinemessig tatt blodprøver av de to for eventuelt å avdekke om de var ruset da de førte flyet. Vi forsøker å avhøre de to i løpet av dagen i dag, sier politiadvokat Svein Håland i Agder politidistrikt i en pressemelding.

Resultatet fra blodprøvene er ventet i løpet av et par uker.

– Den ene sitter i arresten i Kristiansand. Den andre er fortsatt på sykehus for behandling.

Begge de siktede er kjent av politiet fra tidligere. Ifølge Lindesnes Avis har de begge vært involvert i straffesaker.