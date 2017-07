Stortalent signerte for Start

18-åringen er enig med Start om sine personlige betingelser og er nå klar for sørlendingene ut 2020, melder Kristiansand-klubben på sine nettsider.

– Jeg har valgt den klubben der jeg kan utvikle meg best mulig. Det sportslige tilbudet er veldig spennende, og klubben har vist at de satser på unge spillere. Da jeg besøkte byen og klubben, fikk jeg et meget godt inntrykk av det sportslige og omgivelsene. Jeg er overbevist om at Start er det rette valget, sier Hadzic.

Han presenteres for Start-fansen i forbindelse med 1. divisjonskampen mot Kongsvinger søndag.

Hadzic har spilt fem kamper for det norske G18-landslaget.