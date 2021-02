– I øyeblikket er det mainstream å være kritisk. «Alle» mener han er uskyldig, mener redaktør og kommentator i Dagbladet, John Olav Egeland.

Viggo Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring etter drapene i Baneheia i 2000.

41-åringen har hele tiden nektet straffskyld. I forrige uke ble det klart at han får saken sin gjenopptatt.

NRK har sett flere eksempler på Facebook-profiler som bruker denne logoen. Foto: Skjermdump

I sosiale medier er det flere støttegrupper for Kristiansen.

De siste dagene har flere skiftet ut profilbildet sitt med en logo der det står «Fri Viggo».

– Jeg syns det er usmakelig. Det er retten som avgjør slike spørsmål, ikke skiftende stemninger i opinionen, sier Egeland.

På det nærmeste busstoppet til Baneheia hadde noen tagget "Fri Viggo" dager før avgjørelsen fra Gjenopptakelseskommisjonen var ventet å komme. Foto: Christina Cantero / NRK

– Kan ha sviktet på det groveste

Egeland var sjefredaktør i Dagbladet da Baneheia-saken gikk for retten på begynnelsen av 2000-tallet, og har fulgt saken siden.

Han har merket at folks meninger har endret seg over årene. Discovery-dokumentaren, TV 2-podkasten og boka til Bjørn Olav Jahr har bidratt til dette, mener han.

Dagbladet-kommentator og redaktør John Olav Egeland. Foto: NRK

Det mener også forfatter og tidligere politietterforsker Jørn Lier Horst.

– Baneheiasaken er omtalt og diskutert i alle true crime-formater, med et klart kritisk blikk på påtalemyndigheter og rettsvesen. Jeg tror at noe av det som engasjerer er muligheten for at de som er ment å skulle forvalte rettferdigheten i samfunn kan ha sviktet på det groveste.

Tidligere etterforskningsleder og forfatter Jørn Lier Horst. Foto: John-André Samuelsen / NRK

Blir stoppet på butikken

Flere ting har gjort at Baneheia-saken har skapt et helt unikt engasjement, mener forfatteren.

– Hendelsene i Baneheia var sjeldent brutale og gruoppvekkende og det føltes betryggende at de skyldige ble tatt og hovedmannen ble straffet etter lovens aller strengeste paragrafer.

Tidligere VG-journalist Fridtjof Borø Nygaard merker også det enorme engasjementet blant folk. Han dekket Baneheia-saken tett.

Tidligere VG-journalist Fridtjof Nygaard dekket Baneheia-saken tett. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Jeg blir stoppet på gata, jeg blir stoppet på treningssenter og på butikken. Folk overalt, uavhengig av generasjon, er opptatt av denne saken. De lurer på hva som skjedde, og hva som kommer til å skje, sier Borø Nygaard.

– Folk frykter justismord

Forsvarer Arvid Sjødin har også merket seg engasjementet, både på Facebook og andre steder.

– Jeg synes det er positivt. For når folk flest frykter at det er begått et justismord, viser de empati. At folk engasjerer seg når de ser urett, det er et godt uttrykk for norske verdier, sier han.

Sjødin har merket godt endringen blant mange når det kommer til Viggo Kristiansen, også før Gjenopptakelseskommisjonen kom med sin avgjørelse.

Viggo Kristiansens forsvarer, Arvid Sjødin. Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

Han er ikke redd for at det vil skade saken.

– Nei, jeg tror ikke det vil slå tilbake på Viggo. Jeg synes det er rimelig at folk reagerer når all informasjon er tilgjengelig der ute, og de kan gjøre seg opp sin egen mening.

– Tenker du at det kan være belastende for de pårørende?

– Når det gjelder de pårørende, forstår jeg at de har det vondt, og at dette kan plage dem. Og det synes jeg er trist. Men jeg tror også man må ta hensyn til rettferdigheten.

Baneheia-saken Ekspandér faktaboks * Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. De ble funnett to dager senere. * Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt til henholdsvis 21 års forvaring (10 års minstetid) og 19 års fengsel for voldtekt og drap på de to jentene. * Andersen tilsto og har i dag sonet sin dom. * Kristiansen har hele tiden hevdet at han er uskyldig. * Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker fikk saken på sitt bord for sjuende gang sommeren 2017. * I februar 2021 bestemte kommisjonen at Viggo Kristiansen får ny prøving av straffesaken fra 2002.

Bistandsadvokat Håkon Brækhus sier de pårørende håper saken kan komme opp så snart som mulig, og at saken får et endelig punktum.

– Det sier seg selv at det er en stor belastning at det ikke har blitt ro om saken. Men de er sterke og gir uttrykk for at de skal klare å stå i det, sier Brækhus.