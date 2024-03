Storsatsing på Kjevik – oppretter nytt Heimevernsdistrikt

– Dette blir et flott fotavtrykk på Sørlandet som er vår grense mot Skagerak.

Det sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NRK om nyheten som han hadde med seg til Agder Arbeiderparti sitt årsmøte lørdag.

Det vil bli om lag 30 nye årsverk på Kjevik og antall Heimevernsdistrikt øker fra 11 til 12.

– Heimevernet er her også i dag, men dette blir et tydeligere Agder-avtrykk ved at ledelsen også er her, sier Støre.

Jonas Gahr Støre hilste på flere flysoldater under sitt besøk på Kjevik. Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

Opprettelsen av distriktet er kostnadsberegnet til 200 millioner kroner og må ses i sammenheng med behovet for oppussing og oppgraderinger av anlegget på Kjevik.

De årlige driftskostnadene vil bli om lag 51 millioner kroner.

To satsinger på kort tid

Nyheten om det nye Heimevernsdistriktet kommer i tillegg til pressemeldingen fra Forsvarsdepartementet, som feilaktig ble publisert på fredag.

Da ble det bekreftet at den militære aktiviteten på Kjevik likevel ikke skulle legges ned.

For når Luftforsvarets tekniske skole skal flyttes til Værnes, trolig i 2026, så vil også befalsskolen flyttes til Kjevik. De utdanner om lag 310 sersjanter og kvartermestere til Forsvaret i året.

Trolig skulle Gahr Støre ha presentert denne nyheten på årsmøtet til Agder Arbeiderparti lørdag, men nå viste det seg at han likevel hadde med seg flere gode nyheter for Sørlandet.

Jonas Gahr Støre har gitt to gode nyheter til Sørlandet på to dager. Foto: Kjetil Samuelsen

Nytt distrikt

Nå holder Heimevernet for Rogaland og Agder til i Vatneleiren utenfor Sandnes. Dette Heimevernsdistriktet, kalt HV-08 deles nå opp og til to separate distrikt, Agder (HV-07) og Rogaland (HV-08).

Heimevernet i Agder og Rogaland ble slått sammen i 2009.

– Få har trodd det var mulig å opprette HV-07 på nytt. Opprettelsen av et nytt HV-07 i Agder vil ha stor betydning for samfunnssikkerheten og gi et operativt løft for forsvaret i landsdelen vår, sier Gro Anita Mykjåland (Sp) som er stortingsrepresentant for Agder.

Gro Anita Mykjåland er som Agder-representant på Stortinget godt fornøyd med at Agder har fått gjennomslag hos regjeringen. Foto: Ina Marie Sigurdsen / NRK

Lørdag ble det altså klart at militærbasen på Kjevik styrkes med 30 nye årsverk fra Heimevernet i det nyoppretta distriktet.

Heimevernet er Norges nasjonale beredskaps- og innsatsstyrke. De består av 40 500 soldater over hele landet.

Ordfører jubler

En av de som kunne juble var Kristiansand-ordfører Mathias Bernander (H).

– Dette er veldig bra, jeg gir all honnør. De ser betydning av Kristiansand som inngangsport til Østersjøen, sier Bernander.

Kristiansand-ordfører mener dette er et resultat av et press fra landsdelen gjennom mange år. Foto: Kjetil Samuelsen

Lang kamp

De siste årene har mange jobbet hardt på Sørlandet for å bevare den militære aktiviteten på Sørlandet.

Blant dem er Stein Borgersen som ledet Heimevernsdistriktet da det ble lagt ned i 2009.

– Vi har fasilitetene. Kjevik er i utgangspunktet en godt vedlikeholdt leir, forteller Borgersen.

Stein Borgersen var leder av Heimevernet i Agder da distriktet ble lagt ned i 2009. Han var en meget glad mann da ha fikk vite om nyheten. Bildet er fra en annen anledning. Foto: Espen Bierud / NRK

Den gang det ble lagt ned var for å spare penger, opplyser Borgersen.

Luftforsvarets skolesenter flytter

Til tross for positive nyheter står regjeringen fast ved beslutningen om å flytte Luftforsvarets skolesenter til Værnes i 2026.

For med flytting vil mye kompetanse av på Luftforsvarets skolesenter bli igjen i Kristiansand.

– Det er mange seniorer som er grodd fast her, kanskje får vi med noen i en overgangsperiode, men at vi mister mye kompetanse det vet vi at skjer med slike flyttinger.

Det sier Bjarte Solberg som er oberstløytnant og fungerende sjef for Luftforsvarets skolesenter.