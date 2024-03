– Vi er i en sikkerhetspolitisk situasjon som er alvorlig. Vi må utdanne folk til de behovene vi har, og befalsskolen er veldig viktig.

Det sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NRK om nyheten som sprakk fredag.

Like før klokken 15.00 fredag ettermiddag meldte regjeringen at befalsskolen skulle flytte inn på Kjevik.

Kommunikasjonsavdelingen i Forsvarsdepartementet opplyste kort tid senere at opplysningene de publiserte, ikke stemte, og at meldingen ble lagt ut på regjeringens nettsider ved en feil.

En drøy time senere blir det likevel bekrefte av statsministeren.

Forsvarets befalsskole skal flyttes til Kjevik.

– Jeg er glad for å kunne si at dette nå er besluttet og at det vil bli jobbet med fremover, sier Støre til NRK.

Viktig med tydelig militær tilstedeværelse

Ordfører i Kristiansand Mathias Bernander (H) vil gi all honnør til regjeringen for å ha tatt denne avgjørelsen.

– Jeg tror regjeringen nå ser hvor viktig det er med tydelig militær tilstedeværelse i Sør-Norge, og Kristiansands strategiske posisjon inn mot Østersjøen og som en naturlig mottakshavn for allierte styrker.

Stilkarakter for hvordan de tok ut nyheten, får likevel stryk av ordføreren.

– Nyheten i seg selv gir jeg toppkarakter!

Bernander erkjenner å ha kjeftet en del på regjeringen i sine første måneder i ordførerstolen, men at de har Kristiansand-ordføreren i ryggen på denne beslutningen.

– Støre skal få skryt når han fortjener det, og her fortjener han virkelig skryt.

Beklager for rutinesvikt

Pressevakta hos Forsvarsdepartementet sier det var en rutinesvikt som gjorde at pressemeldingen ble publisert.

– Det beklager vi, sier Kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes i Forsvarsdepartementet til NTB.

Der stod det blant annet en uttalelse fra forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

– Kjevik skal ikke legges ned. Leiren er i fremtiden tiltenkt som ny lokasjon for befalsskolen, som flyttes fra Sessvollmoen til Kjevik, skrev Gram.

Tidligere i år har Gram måttet svare både Frp og SV som satte spørsmålstegn ved at Luftforsvarets skolesenter skulle flytte fra Kjevik til Værnes.

Gram understreker at flyttingen av befalsskolen ikke får noen følger for beslutningen om å flytte Luftforsvarets skolesenter til Værnes.

– Ved å flytte befalsskolen til Kjevik legger vi til rette for å øke utdanningskapasiteten de kommende årene, sier forsvarsminister i den siste uttalelsen fra regjeringen.

Regjeringen anbefaler flytting

Flyttingen er en av regjeringens anbefalinger i den nye langtidsplanen for forsvarssektoren, som legges frem for Stortinget 5. april.

– Uroen der ute og behovet her hjemme gjør at vi må styrke Forsvaret. Som en del av dette, har regjeringen bestemt at Kjevik ikke skal legges ned, men benyttes som ny lokasjon for befalsskolen. Befalsskolen flyttes dermed fra Sessvollmoen til Kjevik, sier statsministeren i den ferskeste pressemeldingen.

Støre forteller at fasilitetene på Kjevik holder en god standard, og mener derfor det er en god mulighet for et bytte av lokasjon i løpet av de neste årene.

– Befalsskolen har vært samlet på Sesvollmoen, men Sesvollmoen kan nå anvendes til andre forhold i forsvaret.

Skolen består i dag av om lag 40 årsverk, og utdanner årlig rundt 310 sersjanter og kvartermestere til Forsvaret. Utdanningen kvalifiserer for videre karriere som spesialistbefal.