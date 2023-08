Stavrum: – Vi skal hindre at lokalpolitikken går amok

– Fra meg i min stol i Nettavisen har jeg lurt på om det har tørna helt for politikken i Kristiansand, sier ansvarlig redaktør for byavisen KRS Gunnar Stavrum.

I dag får han endelig trykke på publiseringsknappen og nettavisen KRS lever i Kristiansand.

Sørlandet får dermed enda en nyhetsleverandør som skal konkurrere med både regionsavisen Fædrelandsvennen og NRK Sørlandet.

Ikke plass til personangrep

Stavrum vil ikke ha artikler med konspirasjonsteorier eller det han oppfatter som mobbing.

– Vi skal spille en god rolle inn mot lokalvalget og hindre at det går helt amok, slik jeg oppfatter at det gjorde forrige gang.

– Hvordan skal du klare å roe temperaturen?

– Vi skal hindre det ved å være et redaktørstyrt medium som tar politiske debatter, men sjekker fakta og sørger for at det er ytringsfrihet med fakta i bunn, sier han.

Han forklarer at dem store avisutgiveren Amedia har ønsket større tilstedeværelse i Kristiansand. Nå var det riktig tidspunkt.

Lokalavisene har godt feste

Norge har over 200 lokal- og regionaviser.

– Spredningen over hele landet er et viktig trekk i den norske avisstrukturen, sier direktør i Medietilsynet Mari Velsand.

Hun peker på at lokalavisene er av stor verdi for lokaldemokratiet.

Professor i journalistikk Birgit Røe Mathisen mener konkurranse kan være positivt, og at lokalavisen er viktig.

– Vi er et langstrakt land med mange små lokalsamfunn. Vi er tradisjonelt opptatt av hjemsted og tilhørighet, sier Røe Mathisen.

Amedia lanserer tirsdag både KRS og en ny lokalavis for Møre og Romsdal, Hustadvikingen.

– I flere andre land har man sett en lokalavisdød og man bruker begrep som en nyhetsørken. Her i landet står lokalmedia sterkt, sier Røe Mathisen.

En fremtidig utfordring for lokalavisene blir trolig å rekruttere nye journalister, sier professor Birgit Røe Mathisen. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Positivt for publikum

Redaktøren peker på at Kristiansand har hatt noen turbulente år i politikken, med mange småpartier og krangling.

Han sier at byen trenger sin egen lokalavis med både nyhetsstoff og kommentar-stoff.

– Det er bra for monopolisten at du får konkurranse for da kan du ikke sovne på post, men være på tå hev hele tiden. I Skien konkurrerer Varden med Telemarkavisen og begge avisene blir bedre av konkurranse, påpeker Stavrum.

Stavrum tar permisjon fra stillingen som sjefredaktør i Nettavisen for å starte opp byavisen. Han har kjøpt bolig i Kristiansand.

– Jeg har et langt perspektiv i byen og dersom det neste redaktøren vil ha meg har jeg sagt at jeg gjerne blir med som en kommentator, sier Stavrum og ler.