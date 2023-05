Starter ny avis i Kristiansand

– Alle store byer fortjener å ha et mediemangfold. Det å ha en monopolavis er ikke bra verken for avisen eller for innbyggerne, sier Gunnar Stavrum, som blir ansvarlig redaktør.

Han sikter da til Fædrelandsvennen som i dag er eneste regionavis med hovedsete i Kristiansand.

Den nye lokalavisen får navnet «KRS» og blir en digital byavis for Sørlandets hovedstad. Avisen har oppstart 1. august i år.

Det er Amedia som står bak nettavis-prosjektet. Amedia gir i dag ut mer enn hundre nasjonale, regionale og lokale aviser i Norge.

Amedia AS er Norges nest største mediekonsern, og ble etablert i 27. mai 1948 under navnet Norsk Arbeiderpresse. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Flytter til hjembyen

Gunnar Stavrum skal lede KRS. Han er opprinnelig fra Kristiansand, men har siden 2003 vært ansvarlig redaktør i Nettavisen.

Han har nå kjøpt seg leilighet i byen, og tar delvis permisjon fra jobben i Nettavisen for å lede lokalavis-prosjektet i Kristiansand.

– Jeg gleder meg til å komme tilbake til hjembyen og jobbe litt aktivt i journalistikken her, så det blir gøy.

Stavrum sier målet er å lage en avisen for alle som bor og lever i Kristiansand.

– Vi ønsker å bidra til å få en ordentlig og åpen debatt i Kristiansand, være kritisk og på innbyggernes side, sier Stavrum.

Den nye avisa KRS har leid lokaler i Handelens Hus i Rådhusgata, og flytter inn i løpet av sommeren. Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

– En sprek byavis

Med på laget har Stavrum fått Marianne Drivdal som blir nyhetsredaktør. Hun har vært ansvarlig redaktør i Tvedestrandsposten i en årrekke. Også Drivdal er opprinnelig fra Kristiansand.

– KRS skal være en sprek byavis som går tett på Kristiansand og menneskene som bor der. Vi skal stille de kritiske spørsmålene, men også være en avis som heier på lokalsamfunnet, sier Drivdal til NRK.

Marianne Drivdal er i dag ansvarlig redaktør i Tvedestrandsposten. Foto: Anne Wirsching / NRK

Ifølge Stavrum skal KRS bli en avis av kristiansandere og for kristiansandere.

– Kristiansand er jo Sørlandets hovedstad og har blitt en mangfoldig by. Mange har flyttet til, mange har innvandret til Kristiansand, og det er mange studenter der. Så det er ikke lenger en litt kjedelig og daff sørlandsby. Det er blitt en pulserende storby, og det skal avisa gjenspeile.

Han håper den nye avisa kan bidra positivt til at konflikter er åpne og at meningsbrytningene skjer offentlig.

– Konspirasjonsteorier bringer ikke verden videre, men det gjør heller ikke ukritisk journalistikk. Så det å alltid søke sannheten er viktig. Jeg mener jo at lokaldemokratiet og politiske prosesser er veldig viktige, men det fordrer at innbyggerne har tillit til politikken.

Sunn konkurranse

Stavrum vil foreløpig ikke røpe hvor mange ansatte de har på plass.

– Vi har ikke lyst til å gi Fædrelandsvennen alle kortene på hånda, så jeg sier bare vi kommer med tilstrekkelig med folk til at de kommer til å merke oss, sier Stavrum.

– Ikke bare-bare å starte en avis med Fædrelandsvennen som en så sterk og etablert aktør. Hvordan ser du på den utfordringen?

– Vi har jo landets største utgiver av redaktørstyrte medier, Amedia, i ryggen, og vi har jo starta aviser før, både i Trondheim, Oslo og i Harstad. Vi har med oss veldig erfarne folk, så jeg tror vi skal lykkes. Og så har jeg respekt for Fædrelandsvennen – det er en etablert avis som vet hva de driver med. Men det tror jeg vi også vet, så det tror jeg blir en god konkurranse, og en sunn konkurranse for kristiansandere, sier redaktøren.