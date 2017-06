Nesten ett år etter at Lauritsen ble beskyldt for å ha svindlet til seg penger fra organisasjonen Stopp Mobbingen, mottok hun et brev som setter et endelig punktum for saken.

I brevet fra statsadvokaten står det følgende:

«Statsadvokaten kan ikke se at det er tilstrekkelig underbygget at anmeldte har forsøkt å tilegne seg midler som hun ikke hadde rett til.»

– Jeg reagerte med et gledeshyl. Jeg har blitt uthengt som svindler og har vært utsatt for skikkelig netthets i forbindelse med denne saken, sier Anina Lauritsen til NRK.

Samarbeid resulterte i politianmeldelse

Det var etter antimobbefestivalen som ble arrangert på Tromøya i Arendal i august i fjor, at det oppstod uenighet mellom initiativtager Lauritsen og organisasjonen Stopp Mobbingen. Sistnevnte som hjalp til under arrangementet, skulle etter planen få overskuddet fra festivalen.

Omkring to uker etter at festivalen var avholdt, ble det imidlertid kjent hovedattraksjonen, rockebandet «Plumbo», ikke hadde fått betalt for sin opptreden innen fristen. Det samme gjaldt Kongsberg lyd & Lys.

Lederen i Stopp Mobbingen mente at Lauritsen ikke hadde gjort rede for rundt 196.000 kroner, et beløp som ble knyttet opp mot 600 billetter som ble tatt ut fra Ticketmaster til forhåndssalg.

Plumbo var en av flere kreditorer som stod uten betaling etter Antimobbefestivalen. Bildet er fra en annen konsert. Foto: Hans H. Bjørstad

Henlagt i fjor

På bakgrunn av dette valgte lederen i Stopp Mobbingen å politianmelde Lauritsen for underslag og svindel.

Da saken ble henlagt i oktober i fjor, ble saken påklaget av lederen i Stopp Mobbingen. Brevet som nå foreligger viser at det ikke førte frem.

Statsadvokaten ser ikke noen grunn til å omgjøre politiets henleggelsesbeslutning. I brevet står det:

«Det er påberopt at anmeldte har underslått billettinntekter ved at hun skal ha tatt ut 600 arrangørbilletter, men de fleste av disse billettene er usolgt, jf. beslagsrapport i dok11, som viser at politiet har tatt beslag i 550 billetter.»

– Det har vært tøft

Anina Lauritsen har hele tiden avvist at hun har tatt penger fra Antimobbefestivalen.

Hun er lettet over at saken er ferdig behandlet. Det siste året har tatt på.

– Det har vært en stor påkjenning både for meg og min familie, sier Lauritsen.