– Jeg synes det er trist at folk ikke har nok penger til å feire jul, men det er fint at det går an å hjelpe, sier Ava Toft Abrahamsen (10).

Sammen med storesøsteren Mie (13) er hun på den lokale butikken i Grimstad for å pante flasker.

De 210 kronene de får inn bruker de til å kjøpe pepperkakehus, pynt, sjokolade og seigmenn til en alenemor med tre små barn.

I likhet med 150 andre familier i Agder har søstrene og foreldrene «adoptert» en familie til jul.

Det vil si at de skal bidra med julemat, julegaver til barna og julesnacks til en familie som ikke har råd til å kjøpe det selv.

Ava og Mie bestemte seg for å kjøpe pepperkakehus og tilbehør for en del av pantepengene. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Strekker ut en hånd

Hjelpen gis helt anonymt. Hverken giver eller den som får hjelp får vite om hverandre.

Grimstad-familien har «adoptert» en familie gjennom den frivillige organisasjonen Hjelp oss å hjelpe Aust Agder.

Daglig leder Gunn Ellen Bendiksen forteller at de opplever rekord av familier som ønsker å strekke ut en hånd.

Men også av familier som ønsker hjelp.

– I år er det 60 familier som har meldt seg for å hjelpe. I fjor var det 30. Det viser at givergleden er der og at folk er klar over at mange sliter, sier hun.

I denne kassa legger familien Abrahamsen julegaver og julesnacks til familien. De skal også kjøpe inn ribbemiddag. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Bendiksen blir berørt både av dem som trenger hjelp, men også dem som velger å hjelpe.

– Mange er helt «vanlige folk» som velger å droppe julegaver til hverandre og i stedet gir gavene til en annen familie. Slikt blir du rørt av.

NRK forklarer Hvordan kan jeg hjelpe andre før jul? Bla videre Finn.no har de siste årene hatt en egen kategori hvor man både kan etterlyse, men også tilby julehjelp. Nå ligger det ute rundt 650 annonser fra folk som ønsker hjelp og i underkant av 200 som tilbyr hjelp. Behovet er med andre ord stort. Hvert år siden 1969 har Alternativ jul arrangert juleaften i Oslo. Dette skjer også i år og frivillige trengs fortsatt. Sjekk ut nettsiden alternativjul.no Hos frivillig.no kan du søke opp hjemkommunen din og sjekke hva du kan hjelpe til med. Her er det en oversikt over alt av tilbud der du bor. Kirkens bymisjon trenger hjelp av frivillige til ulike arrangementer i romjula. På nettsiden kirkensbymisjon.no finnes mer informasjon. Der kan du for eksempel kjøpe pakkelapper som gir måltider. Alle Choice-hoteller i Norge har de siste ti årene hatt ett juletre i resepsjonen hvor alle kan legge en julegave til barn. Gavene må være nye. Sjekk ut nordicchoicehotels.no for mer informasjon. Blå Kors Kristiansand har over 40 juletrær i hele Agder hvor den som ønsker kan gi gaver til barn. Trærne står blant annet på kjøpesentre, men også hos enkelte bedrifter. Blå Kors har ellers behov for både vinterklær og ull før jul. Markedssjef Hennig Reme forteller at dobbelt så mange har bedt om hjelp før jul i år. Frelsesarmeens julegryte har vært et fast innslag før jul siden 1901. I år er det over 200 gryter spredt rundt over hele landet hvor du kan bidra med penger. Menighetsleder Astrid Holm Andersen i Kristiansand forteller at de pleier å få inn rundt en million kroner. I år bruker de to millioner på julehjelp så behovet er stort. Forrige kort Neste kort

Trenger flere familier

Elisabeth Thorsen i Hjelp oss å hjelpe Vest Agder opplever også en enorm pågang. 460 familier eller enslige har hittil meldt inn behov om julehjelp.

100 familier har meldt seg som «adoptivfamilier». Det er en stor økning fra fjorårets 20, men er likevel ikke nok.

– Vi trenger flere adoptivfamilier, sier Thorsen.

Elisabeth Thorsen (til venstre) og Anne Berhus i Hjelp oss å hjelpe har en stor jobb med å koble familier som ønsker å hjelpe med de som trenger hjelp. Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

Hun forteller at det er vondt å lese gjennom søknadene.

– Veldig mange tør ikke å fortelle andre at de ikke har råd til mat og julegaver, men ved hjelp av disse englene som hjelper så løser det seg.

NRK har bedt noen av dem som får hjelp om å fortelle helt anonymt hva hjelpen betyr:

A Alenemor : Uten denne støtten ville vi hatt en kjip jul foran oss, økonomien er trang nok fra før av, så jeg hadde ikke kunne gi barnet mitt en gave eller en skikkelig middag..



Uten støtte ville det vært slik at jeg hadde måttet prioritere at barnet får mat og at jeg venter til hun er mett og spiser de restene som er igjen..

P Person : Det var litt blanda følelse å motta dette, men alt i alt føles det veldig bra at noen faktisk ønsker å hjelpe der det trengs. Var godt å se at det var nok mat, og ikke måtte tenke på hva man kunne få til med få ingredienser. Fikk med et pledd også, det kom veldig godt med. Bor i en kald og trekkfull leilighet, og har ikke mulighet til å ha på oppvarming hver dag.

Kommer veldig nært

Jentenes mamma Sanne Toft Abrahamsen så at hjelpeorganisasjonen etterlyste adoptivfamilier på Facebook.

Hun og mannen Stig Arve var enige om at dette var fint å gjøre sammen som familie i år.

– Det kommer veldig nært når det er så mange som har søkt om hjelp. Det kunne jo vært naboene våre som ikke har råd til julemat, sier hun.

Stig Arve Abrahamsen, Ava og Sanne Toft Abrahamsen har også engasjert familie og venner. De har etterlyst panteflasker og Sanne sin mamma har strikket sokker til familien de hjelper. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Abrahamsen synes det er fint at både mottaker og giver er anonyme.

Alt hun har fått vite er at de skal hjelpe en alenemor med tre små jenter.

– Vi fikk også vite litt klesstørrelser, gaveønsker og hva slags julemiddag de vil ha, sier tobarnsmoren.

Har kjøpt dukkehus

Søstrene har tro på at pepperkakehuset de nettopp har kjøpt vil falle i smak.

– Vi synes i alle fall det er veldig gøy å lage så vi håper at de også synes det, sier Mie.

Nå gleder de seg til å handle inn enda mer julesnacks til adoptivfamilien.

De var også med moren for å handle julegaver til de tre små jentene.

– Vi har blant annet gitt bøker og dukkehus, forteller Mie.

Og fortsatt er det et par svære søppelsekker med pant som de ikke har hentet hos venner ennå.

– Jeg tror familien får mye julesnacks i år, konstaterer søstrene.