– Vi er avhengige av at alle 36 representanter kommer seg på beina og stemmer i bystyret i morgen, men sjansene ser ganske gode ut nå, sier en lettet Jan Oddvar Skisland til NRK.

Nyheten om at Sp falt på valget av Jan Oddvar Skisland som ordfører i Kristiansand, kom etter flere vendinger de siste dagene.

– Det var en diskusjon om den avtalen vi allerede hadde signert med Arbeiderpartiet og vi mener det er viktig å anerkjenne avtaler man har signert. I tillegg var det forbeholdet vi har tatt, oppfylt der. Derfor ble vi stående, sier Kjell Eirik Haavold, forhandlingsleder for Sp.

FORNØYD: Sp er fornøyd med forhandlingene og valget om å støtte Skisland som ordfører, ifølge Kjell Eirik Haavold, forhandlingsleder for Sp. Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Har fått litt mer ut av forhandlingene

I går fikk Sp og Ole Magne Omdal tilbudet fra borgerlig side om ordførerkjedet, noe som førte til flere forhandlinger mellom Ap og Sp i dag.

Etter å ha kalt inn til styremøte, valgte altså Senterpartiet til slutt å stå ved sentrum-venstre-koalisjonen. Denne består av R, SV, Ap, TVP, MDG, Sp og fire utbrytere fra Demokratene som utgjør 36 av 71 representanter i bystyret.

– Har dere oppnådd noe mer under disse forhandlingene i dag?

– Vi har fått litt, men det viktigste for oss var diskusjonen om det å gå ut av en avtale og hva det ville medføre, forteller Haavold.

Skisland føler ikke de har blitt holdt som gissel av Sp i forhandlingene.

– Jeg opplevde ikke et press fra Senterpartiet i det hele tatt, men de har vært åpne på at de fikk et tilbud fra høyresiden, sier Skisland.

Ole Magne Omland (t.v.) og Jan Oddvar Skisland etter forhandlingene tidligere i dag. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Kritisk til Høyres taktiske spill

Bare det siste døgnet har blant annet fire av bystyrerepresentantene fra det omstridte nasjonalistiske partiet Demokratene, meldt seg ut av partiet.

Etter dette så det ut til å gå mot Skisland, før Sp fikk tilbud om ordførervervet for å gå i koalisjon med de borgerlige.

– Det er en form for taktikk som jeg syns er utidig. Å prøve å få folk til å bryte inngåtte avtaler er ukjent mark og jeg har ikke vært borti at det opereres slik i politikken, sa Skisland til NRK tirsdag formiddag.

– Men, Høyre gjorde jo dette også på fylkesnivå, fortsatte Skisland og siktet til den omstridte helomvendingen da Høyres Arne Thomassen tok innersvingen på Aps Grp Bråten og ble fylkesordfører i Agder.

Nå ser det altså ut til at Arbeiderpartiet får ordføreren i Sørlandsbyen for første gang på 72 år – etter et politisk kaos som av valgekspert og professor, Dag Ingvar Jacobsen, ble kalt et absurd teater.

– Nå har vi signert avtaler fra nok representanter til et flertall, så jeg blir overrasket hvis ikke dette holder, sier Skisland.