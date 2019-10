– Det er nesten uvirkelig at vi skal bli tilbudt ordførerposisjonen i Norges femte største by, sier Kjell Eirik Haavold, forhandlingsleder for Sp i Kristiansand.

Mandag ettermiddag ble det klart at fire av de ti folkevalgte i Demokratene har valgt å bryte fra sitt eget parti for å bli uavhengige representanter i bystyret i Kristiansand.

Det førte til at Ap og Jan Oddvar Skisland lå an til å få ordførerposisjonen.

Nå har valgdramaet tatt en ny vending. Senterpartiet har fått tilbud fra Høyre om å få ordførervervet.

Det kan bety at Ole Magne Omdal (Sp) blir ordfører. Han har flere år bak seg som ordfører i Iveland.

– Nå har det skjedd at vi har blitt tilbudt ordførerposisjonen. Høyre kom med den rundt klokken halv fem i dag, sier forhandlingslederen i Sp til NRK.

VALGTHRILLER: Det spekuleres i om Ole Magne Omdal fra Senterpartiet kan bli Kristiansands nye ordfører. Mandag kveld har partiet vært i et flere timer langt møte. Foto: Hanne Rebecca Nilsen / NRK

Skisland: – Overraskende

Partiet har mandag kveld ikke tatt noen avgjørelse. De ønsker å gå i nye samtaler med Arbeiderpartiet, som de tidligere har uttalt støtte til.

– Vi har hatt et lengre møte i styret og blitt enige om å snakke med Ap igjen i morgen klokken 12. Ingenting er avgjort ennå, sier forhandlingslederen.

– Det er veldig smigrende å bli tilbudt ordførerposisjonen for et parti med tre mandater, men det er ikke sikkert det er optimalt heller, legger han til.

Partiet har tidligere uttalt at de vil støtte Arbeiderpartiet dersom Sentrum-Venstre koalisjonen får flertall. Med støtte fra Demokratenes fire utbrytere, ville Skisland ha vært sikret ordførerkjedet.

– Jeg er litt overrasket over at de ser ut til å være i forhandlinger med andre parter. Vi har en skriftlig inngått avtale, sier Aps Jan Oddvar Skisland om tilbudet fra Høyre til Sp.

– Hvis de går vekk fra avtalen så bidrar det til å gjøre politikken mindre troverdig og seriøs, legger Skisland til.

Senterpartiet fikk 4,6 prosent av stemmene under årets valg. Demokratene gjorde et brakvalg med en oppslutning på 13,5 prosent, og ble med det Kristiansands tredje største parti.

– Han er en ordførertype

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ønsker ikke å legge føringer på hva lokallaget i Kristiansand gjør i ordførerspørsmålet. Partilederen mener de må bestemme dette selv.

– Det er alltid sakene som skal være det avgjørende, og om man får gjennomslag. De som bor i Kristiansand vurderer det bedre enn meg som bor i Stange, sier han.

Samtidig snakker han varmt om Omdal som mulig ny ordfører i Kristiansand.

– Han er en dyktig mann, en typisk ordførertype som vil klare å samle bredt, sier Slagsvold Vedum.

–Det er selvfølgelig veldig skuffende

Kleppe er skuffet

Det er Roy Fardal, Lajla Elefskaas, Olav Homme og Jorunn Aaselle Olsen som har brutt med Demokratene. Fardal begrunner partibruddet med interne stridigheter.

Det avfeier gruppeleder Vidar Kleppe, som synes det hele er trist.

– Det er selvfølgelig veldig skuffende, ikke bare for partiet som gjorde et «kanakas» godt valg, men også alle velgerne som har støttet oss i valget, sier Kleppe.