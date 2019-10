– Vi mener at vi på ingen måte har sviktet velgerne våre, skriver Lajla Elefskaas i en e-post til NRK, på vegne av utbryterne.

Demokratene, med Vidar Kleppe i spissen, gjorde et brakvalg og fikk ti bystyrerepresentanter i Kristiansand. Nå har fire av representantene brutt med Kleppe, meldt seg ut av partiet, og blitt uavhengige.

De rakk ikke engang å møte i bystyret for partiet sitt, før de meldte seg ut. Årsaken var ifølge utbryterne interne stridigheter. Og de ville inngå samarbeid med sentrum-venstre-koalisjonen i Kristiansand bystyre.

Lajla Elefskaas Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Absurd teater

Valgekspert og professor ved UiA, Dag Ingvar Jacobsen, mener den politiske situasjonen i Kristiansand er helt spesiell:

– Det begynner å ligne på absurd teater enn reelle politiske forhandlinger.

– Hva tenker du om utbryterne i Demokratene?

– Demokratene sa at de ville rydde opp, men nå har de plumpet oppe i det med begge beina. Tilliten til velgerne kommer til å gå rett i dass, sier Jacobsen.

Valgekspert og førsteamanuensis ved UiA, Dag Ingvar Jacobsen mener det politiske spiller i Kristiansand er absurd. Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Informerte Senterpartiet

– Det er trist at vi fire som brøt med Demokratene blir omtalt som svikere av våre velgere når vi tok ansvar for å få på plass et styringsdyktig alternativ, skriver Elefskaas videre.

Senterpartiet har helt siden starten vært en del av sentrum-venstre-koalisjonen, men har ikke villet skrive under på samarbeidsavtalen uten å ha et styringsdyktig flertall bak seg.

En annet forbehold var at dette flertallet var på plass innen 7. oktober, noe som skjedde da fire av demokratenes bystyrerepresentanter skiftet side i går.

– Vi meldte oss ut av Demokratene 6. oktober og tok kontakt med forhandlingsleder for Ap samme kveld for å gi beskjed om vår støtte, forteller Elefskaas.

Etter dette så det på nytt ut til at Jan Oddvar Skisland skulle bli Arbeiderpartiets første ordfører siden 1947, før saken tok en helomvending senere på kvelden da Høyre tilbudte Senterpartiets Ole Magne Omdal ordførerkjedet.

HELOMVENDING: Tidligere Iveland-ordfører Ole Magne Omdal kan bli Kristiansands neste ordfører til tross for Sps oppslutning på 4,6 prosent i kommunevalget. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Til tross for et brakvalg flere steder i landet, fikk Sp kun 4,6 prosent oppslutning i Norges femte største by.

Senterpartiet har tidligere i dag holdt møter med høyresiden, før de klokken 12.00 skal i møte med Ap.

– Hvis de går vekk fra avtalen så bidrar det til å gjøre politikken mindre troverdig og seriøs, sa Skisland (Ap) til NRK i går.

OVERRASKET: Jan Oddvar skisland ble meget overrasket da Sp ble tilbudt ordførerkjedet. Lenge så det ut til at nettopp Skisland skulle bli ordfører da flertallet ble sikret i går. Foto: Thomas Sommerset / NRK

I likhet med Skisland er også folk på gaten oppgitt over det politiske kaoset som råder i sørlandsbyen.