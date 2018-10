Sørlandssenter-drapet for retten på ny: Ønsker forvaringsdom

– Dette er en svært alvorlig og trist sak. Trist fordi 17 år gamle Marie Skuland ble knivdrept på Sørlandssenteret i fjor. Trist fordi Christine Aaneland ble alvorlig skadet og fikk livet sitt forandret etter knivstikket på Coop Obs, sa aktor Jan Tallaksen i sitt innledningsforedrag i Agder lagmannsrett i dag.

Sier hun ikke mente å drepe

Tiltalte har anket skyldspørsmålet fra tingretten fordi hun mener retten ikke trodde på hennes forklaring om at hun ikke mente å drepe Marie Skuland, og at knivstikkene mot Aaneland ikke var drapsforsøk.

Hun mener hun ikke er skyldig i drap, men i grov kroppsskade med døden til følge.

– Sentrale bevis er blant ennet en video som vil bli vist lagmannsretten fra overvåkingskameraer på Sørlandssenteret. Da må retten spørre seg om det seg ut som et planlagt drap, sa forsvarer Hege Klem i retten.

– Påtalemyndigheten ser på hendelsene på Sørlandssenteret som planlagte handlinger, og ikke impulshandlinger som plutselig dukker opp, sa aktor i retten.

Han baserer det på etterforskningen, blant annet en gjennomgang av tiltaltes nettsøk før knivstikkingene.

26. juli i fjor knivstakk den da 15 år gamle jenta 17 år gamle Marie Skuland som jobbet som sommervikar på Coop OBS på Sørlandssenteret. Hun døde av forblødning. På vei ut knivstakk jenta også 24 år gamle Christine Aaneland, som ble hardt skadet. Foto: Lars Eie / NRK

Tøft de involverte

Ankesaken blir tøff for de involverte som nå må gjennom hele handlingen en gang til.

Christine Aaneland, som ble hardt skadet i knivstikkingen på Sørlandssenteret, sier det er tungt å tenke på at Marie Skuland døde, mens hun overlevde angrepet fra tiltalte.

– Det føles urettferdig at jeg overlevde og at Marie døde. Jeg har fått livet i gave, sa hun.

Hun har fortsatt smerter etter stikket og frykt for folkemengder.

Om selve knivstikket forteller hun at hun ikke forsto hve som skjedde da hun i kassa på Coop Obs plutselig kjente et støt i siden. Da hun så blod på gulvet forsto hun at hun var knivstukket og fikk ropt om hjelp.

Hun ble brakt til sykehuset i Kristiansand, og ble etterhvert fløyet til Ullevål der hun gikk gjennom store operasjoner i magen. Hun var i livsfare.

– Det er tøft for min klient som overlevde knivstikking på Sørlandssenteret å forklare seg på nytt i lagmannsretten, sier Aanelands bistandsadvokat Maria Ursin Ingebrigtsen.

– Jeg tror ingen kan sette seg inn i en slik situasjon, sier hun.

Aanelands bistandsadvokat Maria Ursin Ingebrigtsen sier det er tøft å forklare seg enda en gang i retten. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Håper på forvaring

De pårørende til avdøde Marie Skuland håper ankesaken vil ende med forvaringsdom.

– Vi er fremdeles overbevist om at en forvaringsdom er det riktige i denne saken, sier Åse Johnson Drabløs, bistandsadvokat for familien til Skuland.

– Mine klienter er opptatt av at andre skal slippe å oppleve det de har gjort, og ønsker at gjentagelsesfaren skal vurderes før tiltalte blir løslatt.

– For mine klienter er det en belastning å skulle gå gjennom denne hendelsen nok en gang, men de ønsker å være til stede. De opplever at det er måten de kan stå opp for Marie på, sier bistandsadvokat Åse J. Drabløs. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Skal vurderes på nytt

Tidligere er kun én mindreårig dømt til forvaring i Norge: I 2014 begikk en da 15 år gammel jente overlagt drap, og ble dømt til forvaring med en tidsramme på ni år og en minstetid på seks år for drapet på Anna Kirstin Gillebo Backlund i Vollen.

Ifølge straffeloven kan forvaring kun brukes for mindreårige når det foreligger «helt ekstraordinære omstendigheter».

Drabløs har tidligere uttalt at hun og familien mener det burde vært forbehold om forvaring i tiltalen mot 16-åringen, men i tiltalen vurderte Riksadvokaten at det ikke var grunnlag for forvaring. I ankesaken skal det foretas en helt ny vurdering av skyldspørsmålet og straff.

– Familien forventer at lagmannsretten gjør en grundig vurdering på hva som er riktig straff, sir Drabløs.

– Tror du det kan ende opp med forvaringsdom?

– Det er bare en gang tidligere idømt forvaring for en gjerningsperson under 18 år. Tingretten var i tvil, men nå skal lagmannsretten gjøre en ny vurdering.

– Ikke grunnlag for forvaring

Tingetten fant at jenta uten rimelig tvil handlet med overlegg. Forsvarer Hege Aarli Klem mente jenta burde ha blitt dømt for grov kroppsskade med døden til følge og argumenterte i sin prosedyre med at fire års fengsel var en passende straff.

KIem har tidligere uttalt til NRK at hun mener det ikke er grunnlag for forvaring.

– Min klient anker dommen fordi hun ikke ble trodd av tingretten. Retten la til grunn at hun hadde drapsforsett, og det er min klient klar på at hun ikke hadde, sa Klem.

Forsvarets vitneførsel vil bli omtrent som i tingretten.