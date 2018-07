Anker dommen etter knivdrap på Sørlandssenteret

– Min klient anker dommen fordi hun ikke ble trodd av tingretten. Retten la til grunn at hun hadde drapsforsett, og det er min klient klar på at hun ikke hadde, sier Klem til NRK.

Allerede da dommen falt ga Klem uttrykk for at 16-åringen var skuffet. Under rettssaken nektet jenta for at hun mente å drepe da hun knivstakk de to ofrene inne på Sørlandssenteret.

– Retten er uten rimelig tvil kommet til at tiltalte handlet med hensikt om å drepe, står det i dommen.

Forsvarer Hege Aarli. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Knivstakk og drepte

Det var 26. juli i fjor at den da 15 år gamle jenta gikk inn på Coop Obs på Sørlandssenteret i Kristiansand. Der tok hun en kokkekniv fra hyllene og knivstakk 17 år gamle Marie Skuland, som var sommervikar i butikken. 17-åringen ble drept med ett knivstikk i magen.

Den tiltalte jenta knivstakk også 24 år gamle Christine Aaneland og påførte henne kritiske skader.

Den drapsdømte jenta ble dømt til å betale 200.000 kroner i erstatning til foreldrene til Marie Skuland. Hun må også betale 230.000 kroner i erstatning til Christine Aaneland.

I tillegg til å betale oppreisningserstatning til de etterlatte og Aaneland, ble den drapsdømte jenta dømt til å erstatte skader utført på barnevernsinstitusjonen Næromsorg Sør. 16-åringen har anket dette.

Det var i juli i fjor at den da 15 år gamle jenta knivstakk og drepte 17 år gamle Marie Skuland inne på Coop OBS på Sørlandssenteret. Foto: Jan-Jørg Tomstad / NRK

Forvaring

16-åringen unngikk å bli idømt forsvaringsdom slik avdødes familie ønsket. Forsvareren sier alltid det er en risiko for at dommen blir skjerpet når man anket til lagmannsretten.

– Men vi mener det ikke er grunnlag for forvaring i denne saken, noe tingretten også konkluderte med.

De etterlatte har tidligere gjennom sin bistandsadvokat gitt uttrykk for at de er innstilt på at det blir en ny runde i retten.

Les også: