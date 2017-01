Sørlandsbedrifter får ros for omstilling

Under Agderkonferansen i Kristiansand tirsdag, kom statsminister Erna Solberg med ros til bedrifter som er godt i gang med dette arbeidet.

– Det er mange bedrifter på Sørlandet som ligger langt foran på dette området, sa Solberg.

Må tenke nytt og miljøvennlig

Sørlandske bedrifter i prosessindustrien har fått hard medfart etter heftige nedskjæringer i oljebransjen. Noen har begynt å omstille seg med tanke på fremtiden. Det handler om å tenke nytt, og ikke minst miljøvennlig.

Under konferansen tirsdag, trakk statsminister Solberg fram Elkem Solar som et godt eksempel. Hun mener bedriften har gjort en god jobb med å effektivisere produksjonen og få ned kostnadene knyttet til dette. Solberg mener også at bedriften er i en særklasse når det gjelder forskning på gjenbruk av avfall.

– Det blir flere og flere bedrifter som ser verdien i eget avfall, men Elkem ligger langt foran, sier Solberg.

På Elkem er det etablert en forsøksstasjon for å finne ut om avfall i industrien kan brukes som ny ressurs.

– Dette er et samarbeidsprosjekt mellom fire store industribedrifter på Agder. Vi samarbeider om å prøve å finne ut hvordan vi kan ta i bruk avfall fra industrien til noe nyttig, sier direktør for forskningsteknologisk senter ved Elkem, Gro Lien.

Målet er å gjøre avfallet til en verdifull ressurs, noe som vil være bra både for lønnsomheten til den enkelte bedrift, samt for miljøet.

– Vi er en del av løsningen

Solberg påpeker at industrien er en viktig del av det grønne skiftet og at det er noe bedriftene må forholde seg til.

– Dette er en omstilling Norge skal igjennom. Det er nødvendig for å sikre velferden til våre barn, sier hun.

Lykkes bedriftene i prosessindustrien med dette, kan det gi resultat som virkelig monner. Slike bedrifter står for 20 prosent av det totale CO₂ utslippet i Norge.

– At vi fortsatt står for tjue prosent av utslippene, sier oss at vi er en del av løsningen på dette, sier Lars Petter Maltby i Eyde-klyngen.

Eyde-klyngen er en organisasjon for prosessindustribedrifter på Agder.