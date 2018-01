Slik stoppet Kvinesdal dødsulykker

– Folk kjørte som griser, og det var fyllekjøring, kjøring i ruspåvirket tilstand og råkjøring. Det har alltid vært litt galmannskjøring her, men de siste årene ble det veldig ekstremt. Jeg har selv blitt redd, og mange andre med meg, sier Torje Risøen.

Han er en av flere ungdommer som har engasjert seg for å bedre kjørekulturen i Kvinesdal. Seks dødsulykker på fem år har satt preg på en kommune med 6000 innbyggere. I fjor ble Kvinesdal kåret til årets trafikksikkerhetskommune av Samferdselsdepartementet, og 2017 ble et år uten dødsulykker og hardt skadde i det hele tatt.

– Det vil selvfølgelig alltid forekomme ulykker, men arbeidet som drives her i kommunen viser at det er en forbedring. Folk tar det med seg, lærer og skjønner at det er farlig i trafikken, sier Risøen.

Torje Risøen har selv opplevd en alvorlig bilulykke, og er nå med og fronter kampanjen "Kjør me ved". Foto: Kai Stokkeland

Belønner ungdom

Det er spesielt to prosjekter som har engasjert ungdom. De heter "Kjør me ved" og "Be Careful". Det førstnevnte er startet av ungdommene selv, og benytter sosiale medier til å drive holdningsskapende arbeid.

"Be Careful" er startet av kommunen, og er et belønningsprogram. Det settes et krav om noen måneder uten ulykker eller førerkortbeslag blant 16-20-åringene i kommunen, og hvis det innfris trekkes én av målgruppen ut til å vinne 10.000 kroner.

Kampanjene har oppnådd gode resultater, og "Kjør me ved" sin film har gått viralt, med over 150.000 visninger og 1800 delinger.

Dødsulykker i Norge Ekspandér faktaboks Norge er et av verdens beste trafikksikkerhetsland, med lavt antall drepte i trafikken per innbygger og lav dødsrisiko.

I 2017 omkom 76 menn og 31 kvinner i trafikken.

Over halvparten av de omkomne i 2017 er menn over 45 år.

Tre personer omkom i trafikkulykker i Vest-Agder i fjor. I Aust-Agder omkom to, som tangerer Finnmark i lavest antall dødsulykker.

45 av de omkomne i 2017 døde i møteulykker. 34 av de omkomne døde i utforkjøringsulykker. Kilde: Statens vegvesen

Rollemodeller

– Vi viser de som holder på med sertifikatet eller som kjører moped at det går an å gjøre ting på en skikkelig måte. Vi blir rollemodeller for dem, og det er ikke like mye galmannskjøring som før, sier Risøen.

Ordfører Per Sverre Kvinlaug (KrF) er svært fornøyd med innsatsen i Kvinesdal, og ikke minst resultatet.

– Det har vært dramatiske tall tidligere, så dette er utrolig godt. Nå håper vi at arbeidet som er satt i gang fortsetter, og får effekt videre, sier han.

Her fra Torje Risøens egen alvorlige ulykke. Foto: Privat

– Hva tror du er årsaken til at det har gått så bra?

– Jeg vet ikke. I trafikken er det jo noen tilfeldigheter, men det er veldig viktig å jobbe med forebyggende tiltak. De lokale kampanjene og Nullvisjonen har spilt godt sammen. Vi har fortsatt fullt fokus på dette, og kjører på videre med holdningskampanjene, sier Kvinlaug.

107 personer mistet livet i trafikken i Norge i 2017. Det er det laveste tallet på 70 år, og kommer etter flere års stagnering i tallene. I år 2000 omkom hele 341 personer i trafikken, og 2011 var det første året siden 1955 at tallet på drepte var under 200.