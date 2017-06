Slik beskrives gjerningsmannen som «kald» i retten

– Det vitner om et kaldt hode når man nettopp har utført slike gjerninger, sa Kripos-analytiker Cato Meijer under rettssaken.

Etterforskningleder, Tor Kallmyr, mener gutten forsøkte å skjule tekniske spor i forkant av drapet.

Tiltalte unnlot også å bruke busskortet da han reiste sammen med Jakob Hassan til Lund, forklarte Mejer.

Følte seg tråkka på

I avhør skal tiltalte ha sagt at han ikke syntes det var så «big deal» at han hadde drept to mennesker, og at han ikke var noen seriemorder.

Den tiltalte 16-åringen sa i retten at han følte seg tråkka på.

– Jeg har hata Jakob Hassan ganske lenge, sa den tiltalte 16-åringen i starten av sin forklaring.

16-åringen hevder at Hassan skyldte han 600 kroner. Det skal også ha vært en konflikt om kjøp og salg av hasj. Dette er pekt på som et mulig motiv for hvorfor tiltalte tok frem kniven og stakk Hassan flere ganger i overkroppen.

Planlagt?

Et av de viktigste temaene i retten er å få belyst om drapet på Jakob Hassan var planlagt eller ikke.

– Det bildet kan se ut som er at det var en bevisst handling, forklarer Kallmyr. Foto: Martin Herman Wiedswang Zondag / NRK

– Det kan se ut som er at det var en bevisst handling, forklarer Kallmyr.

Han presiserer at de ikke tar stilling til om det var en planlagt handling.

Ikke enig

Forsvarer Svein Kjetil Stallemo er ikke enig i at den tiltalte forsøkte å skjule spor i forbindelse med drapene.

– Det er vi uenige i, noe jeg skal forsøke å belyse i prosedyren, sier Svein Kjetil Stallemo.

Svein Kjetil Stallemo mener at søkene tiltalte skal ha gjort på Internett ikke er så viktige Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Under rettsaken har det kommet fram at drapstiltalte skal ha foretatt en rekke nettsøk som har fattet interesse hos politiet. Gutten skal blant annet ha søkt på ord som seriemorder, skolemassakrer og Anders Behring Breivik flere tusen ganger.

Forsvareren mener internett-søkene ikke har betydning for rettens vurdering.

– Vi har foretatt en enkel undersøkelse som viser at hans søk ikke er overrepresentert i Vest-Agder, fortsetter Stallemo.

Han presiserer at det som er viktig for retten er om søkene kan si noe om det er risiko for nye voldshandlinger.

– Undersøkelser viser at risikoen for ny voldsatferd er lav for hans del, avslutter Stallemo.