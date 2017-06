Statsadvokat Jan Tallaksen spurte mandag formiddag den tiltalte 16-åringen ut om selve drapshandlingen.

Tone Ilebekk og Jakob Abdullahi Hassan ble drept ved Wilds Minne skole i Kristiansand i desember i fjor. Foto: Privat

– Var det hensikten å drepe de to, spurte aktor.

– Jeg tenkte egentlig ikke så mye over det da det skjedde, sa 16-åringen, som nekter for at han var sint da han gjennomførte drapene.

Men fra avhøret kunne aktor lese opp at tiltalte skal ha kjent på et utrolig sinne. Og da tiltalte stakk seg selv i låret, ble han enda mer sint og skrek.

Forklarer detaljert om drapene

Retten har fått høre en inngående beskrivelse av ugjerningen, og at begge ofrene ba for sine liv. Aktor spurte under rettssaken første dag om tiltalte var målrettet da han stakk ofrene, og om hensikten med stikkene var at de skulle dø.

Tiltalte svarte at målet ikke var å drepe. Men i tidligere avhør går det fram at tiltalte har forklart at han hadde tenkt å drepe Hassan.

Statsadvokat Jan Tallaksen fører saken for retten. Her står han sammen med 16-åringens forsvarer, Svein Kjetil Stallemo. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

16-åringen sa i retten at han stakk med hundre prosent kraft.

Hvorfor stakk du Tone?

Tiltalte har også sagt i politiforklaring at det ikke var vits å stikke Ilebekk mer, og at han bare kunne la henne dø.

Dobbeltdrapet i Kristiansand fikk stor oppmerksomhet da det skjedde i desember i fjor. Foto: Knut Knudsen Eigeland / NRK

– Hvorfor stakk du Tone, ville aktor vite.

Tiltalte svarte unnvikende. Fra avhøret leste statsadvokaten opp at 16-åringen har forklart at han måtte ta livet av henne. Årsaken skal ha vært at gutten fryktet at hun kom til å varsle politiet, og at han da ville bli pågrepet fortere.

Under rettssaken endret 16-åringen forklaring og sa at det ikke var meningen å drepe 48-åringen.

– Jeg tenkte ikke at jeg skulle drepe henne, jeg bare gjorde det.

– Virker som du har drept for bagateller

I det tiltalte stakk Jakob Hassan skal en gutt på 9–10 år ha dukket opp. Bistandsadvokat for Ilebekks familie, Tove Karlsen Westbye, spurte under rettssaken om 16-åringen også ville ha tatt livet av den lille gutten om han kom bort. Tiltalte nektet for dette.

Men under et tidligere avhør skal tiltalte ha sagt at han var glad for at gutten ikke kom bort, for han hadde ikke lyst å drepe en så liten gutt.

– For oss virker det som om du har drept for bagateller, sa bistandsadvokaten.

Hun spurte også tiltalte om hvordan han opplever situasjonen han er i nå.

– Vanskelig å håndtere, sa 16-åringen.

Tove Karlsen Westbye er bistandsadvokat for familien til Tone Ilebekk. Her sammen med statsadvokat Jan Tallaksen. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Stusser over oppmerksomheten

Under rettssaken måtte 16-åringen også svare på om han er overrasket over oppmerksomheten som saken har fått.

– Ja, egentlig.

– Synes du denne saken får større oppmerksomhet enn den fortjener? spurte bistandsadvokat Westbye.

– Vanskelig spørsmål, svarte gutten. Han la til at han skjønte det var en stor sak i Kristiansand.

I avhør skal han ha sagt at han synes ikke det var så «big deal» at han hadde drept to mennesker, og at han ikke var noen seriemorder.

Verste følelse å miste pengene

Under rettssaken har det kommet fram at dobbeltdrapet ble utløst av blant annet en krangel om penger. Bistandsadvokat for Jakob Hassans familie, Kristin Eide, leste fra et avhør der tiltalte skal ha sagt at den verste følelsen han hadde hatt var å gå glipp av penger.

– Ja, jeg må innrømme at det var det, ja.