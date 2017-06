– Jeg har hata Jakob Hassan ganske lenge, sa den tiltalte 16-åringen i starten av sin forklaring.

I retten kom det frem at en pengekrangel skal være en av årsakene til drapet.

16-åringen hevder at Hassan skyldte han 600 kroner. Det skal også ha vært en konflikt om kjøp og salg av hasj.

Forklarer seg om drapsdagen

Tiltalte forklarte seg detaljert om hva som skjedde drapsdagen 5. desember.

– Jeg gikk på skolen og hadde en vanlig dag. Jeg hadde tanker om Jakob den dagen, det har jeg hatt mange dager. Helga før hadde jeg ringt han og spurt om jeg kunne få pengene. Slik jeg hadde gjort hundre ganger før.

Tiltalte forklarte at Jakob Hassan sa på telefonen at han var i Danmark, men det fant tiltalte ut at han ikke var. Dette gjorde tiltalte sint, han sa.

Aktor spør om tiltalte hadde planlagt å drepe Hassan, men 16-åringen svarer at han ikke hadde noen konkret plan.

Aktor leser fra forklaringen, der han har sagt at han hadde planlagt å drepe Hassan. Tiltalte svarer at dette handla om planlegging på stedet.

– Hvorfor hadde du med deg kniv denne dagen, spør aktor.

– Jeg hadde litt tanker om Jakob. Tenkte jeg skulle true han, forklarte han.

Drapet skjedde i bydelen Lund i Kristiansand i desember i fjor. Foto: Per Arne Kvamsø / Dronekontoret

Hadde med kniv på skolen

Tiltalte forklarte at han ofte hadde med seg kniv på skolen. Han forklarer at han også hadde ringt en kamerat og fortalt at han var så sint på Hassan at han bare hadde lyst til å drepe han.

Aktor leser fra kameratens forklaring, der tiltalte skal ha sagt at han vurderte å drepe Jakob Hassan på Lund, enten med kniv eller hagle.

I retten nekter tiltalte for å ha sagt at han hadde planlagt å drepe Hassan. Aktor borrer i temaet om planlegging.

– Når jeg sier at jeg er så sint at jeg kunne drept, er det samme som å si at «jeg er så sulten at jeg kunne spist en hest.»

Dommer Ben Fegran spør om det er flere han har sagt han kunne drept. Tiltalte svarer at det er flere i den gjengen han har sagt det om.

Møttes på Sandens

Ifølge 16-åringen ringte han Jakob Hassan, og avtalte å møte han på kjøpesenteret Sandens.

– Jeg har fortsatt raseri i meg. Jeg var «basic» sint på Jakob. Jeg tror jeg hadde en baktanke med å gjøre noe med han. Eventuelt banke han eller true han.

Tiltalte forteller at før han møtte Jakob, tok han kniven fra sekken og ned i lomma.

– Da tenker jeg at jeg kan få Jakob et sted der det er mindre mennesker.

Ben Fegran er dommer i rettssaken. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Tiltalte har forklart i avhør at han ble letta da han så på nyhetene at det var to drept på Lund, for da kunne de ikke si noe.

Letta da Jakob døde

Aktor lurer på om tiltalte kunne du løst konflikten ved ikke å drepe Jakob.

– Jeg tror ikke det. Jeg tror i øyeblikket det var eneste løsning.

Tiltalte har sagt i avhør at hvis Jakob hadde sagt unnskyld, så kunne det vært greit, og drapet unngått.

– Så fordi at han ikke sa unnskyld, og for 600 kroner så dreper du han, spør aktor.

– Det er på grunn av respekt.

Aktor spør om han var glad.

– Det var en lettelse at Jakob døde.