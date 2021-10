Skuffelse over brutt valgløfte

– Vi er skuffa, men det er også forventet. Ingenting har vært lett for oss i denne saken, sier Sigurd Berg Aasen.

Han er talsmann for de mange innbyggerne som krever at Søgne blir løsrevet fra storkommunen Kristiansand.

Sigurd Berge Aasen håper på endring dersom den nye kommunalministeren er fra Senterpartiet. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Skuffelsen stammer fra valgløftet partileder Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ikke holdt.

Søgne ble trukket fram som eksempel da han i siste partilederdebatt lovte at tvangssammenslåtte kommuner kunne løsrive seg så fort Sp kom til makta.

– Hvis de vil det selv, organiserer vi en folkeavstemning. Vi kommer til å legge til rette for det i regjering, sa Vedum på NRK.

Det ble ikke løsningen i den nye regjeringsplattformen som ble presentert i dag. Ønsker storkommuner reversering må det være et flertall i dagens bystyret

Bystyret skal bestemme

Den nye regjeringen har altså åpnet opp for at tidligere småkommuner har mulighet til å skilles etter tvangssammenslåing.

Men løftet om folkeavstemning i den gamle kommunen ble ikke med videre fra forhandlingene.

Skal sammenslåingen reverseres må det være et flertall for det i dagens bystyret.

For kommuner som Søgne betyr det en lengre vei å gå.

NRK har prøvd å få Vedum til å kommentere saken, men har foreløpig ikke fått noe svar.

Skjønner at mange er skuffet

– Så høyt som partilederen gikk på banen skjønner jeg at flere kanskje nå er skuffa, sier Reidar Heivoll (Sp).

– Man må gi opp noe for å få gjennomslag for andre ting. Sånn er politikken, sier Heivoll. Foto: Svein Sundsdal

Heivoll sier til NRK at han ikke tror Søgne vil bli en egen kommune igjen nå. Han sitter selv i bystyret i Kristiansand hvor det i dag ikke er flertall for løsrivelse.

Ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) bekrefter ovenfor NRK at det neppe blir flertall for at storkommunen skal splittes.

– Jeg er glad for at bystyret skal ta avgjørelsen. Det ville blitt en rotete demokratisk prosess hvis ikke, sier ordføreren.

Nekter å gi seg

For Sigurd Berge Aasen er ikke dette noe endelig punktum i kampen om å få Søgne kommune tilbake.

En Facebook-gruppe som ønsker Søgne kommune tilbake har nå over 3000 medlemmer. Foto: Hans Erik Weiby

Da NRK tidligere i dag snakket med Sigurd Berge Aasen fortalte han at de venter spent på hvem som blir kommunalminister.

– Vi skal i dialog med kommunaldepartementet så fort om mulig for å finne ut hva som blir vår vei videre, forklarer Aasen.

NRK har fått bekreftet at Bjørn Arild Gram (Sp) blir ny kommunalminister.

Fornøyd med resultatet

Det er ikke bare Søgne som har kjempet for løsrivelse.

Haram ble slått sammen nye storkommunen Ålesund i 2020. Etter dette mener flere at tilbudet har blitt dårligere.

Harald Nordang er styreleder i aksjonsgruppa i Haram.

Harald Nordang, styreleder i aksjonsgruppa i Haram. Foto: Idun Aalbu Rasmussen / NRK

Han er fornøyd med at den nye regjeringen åpner opp for løsrivelse.

– Vi ser positivt på det regjeringen kom med i dag. Det åpner for reversering, sier Nordang.

For at Haram skal bli sin egen kommune igjen trenger de et flertall fra bystyret i Ålesund. Nordang tror dette er noe de vil få til.