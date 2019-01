Det mest alvorlige tilfellet skjedde på Kristiansand katedralskole Gimle, der et fyrverkeri-batteri ble fyrt opp innendørs. Oppimot 25 skudd skal ha gått av i nærheten av skolens kantine.

Ingen personer ble skadet, men det var stor røykutvikling.

Politiet ser svært alvorlig på saken.

– Det er dumdristig gjort. Det kan forårsake alvorlige skader på personer, og fare for brann i bygg, sier operasjonsleder John Repstad ved Agder politidistrikt.

Knuste vinduer

En elev ved KKG forteller at det har vært flere tilfeller av skyting med fyrverkeri og hærverk på skolen gjennom uka. I dag smalt det midt i lunsjen.

– Vi satt og spiste, så hørte vi plutselig et smell. Vi skvatt til og så at det var et fyrverkeribatteri som gikk av inne på skolen. Det var flere som tok opp mobiltelefonene og filmet hendelsen. Jeg ble ikke redd, det var nesten litt moro, men jeg er glad for at ingen ble skadet, sier eleven til NRK.

RYKKET UT: Brannvesenet dro til KKG etter meldinger om fyrverkeri inne på skolen. Foto: Tipser

Brannvesenet og politiet kom raskt til stedet.

– Mens politiet var på skolen ble det skutt av enda ett et fyrverkeri-batteri utenfor Gimlehallen. Da løp politiet ut, men fikk ikke tatt de som stod bak, forteller eleven.

Ifølge eleven har det vært fyrverkeriskyting i området ved skolen hele uka. Flere vinduer er knust, og det er skutt fyrverkeri ut og inn av vinduene.

– Skummelt

På Lista ungdomsskole i Farsund ble det sendt opp fyrverkeri både på utsiden av skolen og inne i en gang.

– Det er skummelt, for man vet jo fra før at man har lite kontroll på fyrverkeri. Mitt verste mareritt er at det skal skje en brann på skolen, sier rektor Marie-Theres Kolnes ved Lista ungdomsskole.

Det var tre elever som sto bak oppskytingen av fyrverkeriet. De meldte seg til rektoren kort tid etter hendelsen skjedde.

Saken er anmeldt og etterforskes av politiet.