– Krutt er ment å brukes i krig, ikke av unge mennesker som er påvirket av alkohol

Minst 16 personer fikk øyeskader av nyttårsfyrverkeri under inngangen til 2019. Det er en økning fra tidligere år. På Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) kom det inn to alvorlige tilfeller.

En kvinne i 30-årene og en mann i 20-årene fikk ødelagt hver sitt øye.

– Pasientene har opplevd stor lidelse de siste dagene. Nå er de begge engstelige for hva framtiden vil bringe, sier overlege ved øyeavdelingen ved UNN, Kristian Fossen.

Begge pasientene skal opereres i løpet av nærmeste framtid, kanskje må de opereres flere ganger.

Nå har Fossen sett seg lei av at det hvert eneste år kommer inn pasienter med såpass alvorlige skader.

– Jeg blir både trist og frustrert over situasjonen.

– De aller fleste som skader seg, har ikke brukt beskyttelsesbriller, forteller øyelege Kristian Fossen. Foto: Privat

Skuffet over myndighetene

Overlegen sier det er en overvekt av unge mennesker som er påvirket av alkohol som skader øynene i forbindelse med fyrverkeri.

– Krutt er ment å brukes i krig og i sprengningsarbeid, ikke av unge mennesker som er påvirket av alkohol. Det sier seg selv, sier øyelegen.

I tillegg er det ofte tilskuerne som blir skadet av fyrverkeriet.

I 2008 ble det forbudt å bruke pinneraketter i Norge, men Fossen sier det ikke har blitt noen færre øyeskader av den grunn.

– Disse skadene får langvarige konsekvenser for livene til unge mennesker. Det er rett og slett tragisk, sier han.

Han ser derfor ingen annen løsning enn å forby all privat oppskyting av fyrverkeri.

– Jeg er ekstremt skuffet over myndighetene og politikerne våre. Jeg skjønner ikke hvordan de kan forsvare at så mange mennesker får varige øyeskader hvert eneste år, sier han.

– Nei! Vi vurderer ikke et totalforbud, skriver justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) i en e-post til NRK. Foto: NRK

Vil ikke forby privat oppskyting

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) ønsker ikke å kommentere det Kristian Fossen sier, men opplyser i en e-post at de per nå ikke vurderer et totalforbud for privat oppskyting av raketter.

– Men det kommunale brann- og redningsvesenet har mulighet til å innføre forbud der de mener det er nødvendig ut fra lokale risiko- og sårbarhetsforhold, skriver Wara.

Une Bastholm, som er nasjonal talsperson og stortingsrepresentant for MDG, sier at partiet ikke har tatt stilling til om enkelte fyrverkeri bør forbys også på nyttårsaften.

– Men det er åpenbart at reguleringen ikke er god nok i dag, og at noen typer fyrverkeri har uforholdsmessige store konsekvenser for både mennesker og dyr.

Hun sier det er mye som taler for en bedre regulering.

– Nyttårsraketter er for mange en hyggelig felles tradisjon, men dessverre er det også mange som gruer seg til nyttårsaften nettopp på grunn av fyrverkeri, sier Bastholm.