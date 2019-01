Gutt (16) mistet hånden i fyrverkeriulykke

Sent onsdag ettermiddag rykket alle nødetater ut til et hus i Meland kommune i Nordhordland. Et stort område ble sperret av etter det politiet først betegnet som en sprengningsulykke.

– Jeg stod på kjøkkenet og laget middag da det smalt. Først lurte jeg på om det var dynamitt eller om det var rester fra nyttårsfeiringen, sa nabo Åge Grasdal til NRK.

Det viste seg at det var fyrverkeri som var gått av. En 16 år gammel gutt ble fraktet til Haukeland universitetssjukehus. Helse Bergen melder torsdag formiddag at gutten fortsatt er innlagt med alvorlige skader.

Nå sier lensmann i Nordhordland, Kjell Idar Vangberg, til BA at gutten mistet hånden i ulykken.

– Han har mistet den ene hånden, sier Vangberg.

– Hadde delvis gått av nyttårsaften

– Vi kan bekrefte at det er snakk om en ulykke med fyrverkeri, men hva som har skjedd er for tidlig å si, sa politiets innsatsleder Rune Vedeler til NRK onsdag kveld.

BA skriver at gutten onsdag demonterte et fyrverkeribatteri som delvis hadde gått av på nyttårsaften. Han tok det med ut på terrassen, der ulykken skjedde.

– I forbindelse med opptenning gikk det galt, sier lensmann Vangberg.

Lensmannen har ikke besvart NRKs henvendelser.

Gutten og en jevngammel jente var de eneste som var til stede da ulykken skjedde, ifølge politiet. Det var jenten som ringte etter ambulanse. Gutten er foreløpig ikke avhørt, ifølge BA.