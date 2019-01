– Det er jo noen som har tenkt at det er smart å sende opp fyrverkeri 15 meter utenfor stalldøra.

Det sier en oppgitt stallsjef Sandra Birkeland til NRK.

Nyttårsaften opplevde hun at noen sendte opp fyrverkeri før det lovlige tidspunktet klokken 18, og ikke minst svært nært der hestene oppholdt seg.

Blodspor i snøen viste tydelig at hestene var skadet. Foto: Privat

Stall Horgen ligger mellom Krokstadelva og Hokksund i Buskerud, og de fire hestene som forsvant nyttårsaften kom ikke til rette før over ett døgn senere. Verst gikk det utover dressurhesten Campao, som for øyeblikket er plassert hos veterinær på Bjerke i Oslo.

Sandra Birkeland er stallsjef ved Stall Horgen. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Han står ferdig bandasjert fra topp til tå. Med kjølebelegg på frambeinet slik at man kanskje får litt mer oversikt over skadene. De har gjort en god jobb, så vi må bare følge med utover dagen, sier Birkeland.

Skadene er så omfattende at hesten som er en av Norges beste dressurhester kanskje må avlives.

Det var Drammens Tidende som omtalte saken først. Ifølge avisa er hesten, som tilhører eliteklassen innen dressurridning, verdt flere 100.000 kroner.

Foto: Privat

Hestene hadde flere kuttskader da de ble funnet. Foto: Privat

Løp over én mil

– Hestene fikk panikk. De løp rett gjennom en port, og stakk opp veien uten å se seg tilbake. Den fører langt opp i skogen. Vi fant dem sikkert en mil av gårde, forklarer Birkeland.

– Hvordan så det ut der?

– Det var bratt og ulendt terreng. Mye skog, kratt og steinrøyser. Det er ikke et terreng hester vanligvis beveger seg i.

To av hestene ble funnet her, over én mil fra stallen. Foto: Privat

To av hestene var så skadd at man slet med å få dem ut av skogen og ned til veterinæren som ventet.

– Veterinæren måtte møte oss på veien for å gi smertestillende slik at de klarte veien tilbake til stallen. De hadde store kutt og skader på alle beina. De to andre og yngre hestene ble funnet et annet sted en time senere, men de hadde mindre skader.

Må trolig opereres

– Veterinæren mente det var så alvorlig, så det ble sendt rekvisisjon til Bjerke med en eneste gang. De er der fortsatt og fremtiden som sportshester er usikker.

– Hva tenker du om det?

– Jeg må bare vente og se. Den ene havner mest sannsynlig på operasjonsbordet i dag. Men skadeomfanget er fortsatt usikkert, fordi hevelsene er så store at man ikke kan se skadene godt nok på bilder.

Fyrverkeriet ble plassert ved en offentlig vei som går ved stallen. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Det er nesten et år til det igjen er tillatt til å skyte opp fyrverkeri, og Birkeland understreker at hun ikke har noe imot at folk benytter seg av den muligheten.

– Det er ikke det at jeg er imot nyttårsaften og fyrverkeri, men jeg er imot folk som ikke har vett nok til å tenke på at man ikke skal fyre opp rett ved siden av dyr.

– Man stiller seg ikke opp rett ved siden av en kennel og skyter opp fyrverkeri. Så hvis man har det i bakhodet, så hadde ikke dette skjedd, legger hun til.