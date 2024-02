Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks To menn fra Sørlandet, inkludert en lokalpolitiker, er tiltalt for en rekke lovbrudd mot seks unge asylsøkere, inkludert truende adferd, voldtekt og utnyttelse av en person under 18 år i en særlig sårbar livssituasjon.

De mindreårige asylsøkerne skal ha blitt truet med å ikke få hjelp med oppholdstillatelse hvis de ikke godtok seksuell omgang.

Lokalpolitikeren hadde verge-rolle for 17 asylungdommer over flere år og skal ha begått overgrepene i denne rollen.

Lovbruddene skal ha foregått mellom juni 2017 og desember 2020, og voldtektene skal ha funnet sted på hotellrom, hjemme hos de tiltalte og i utlandet.

Etterforskningen har pågått i flere år, og et asylmottak skal ha varslet om mannens oppførsel allerede i 2017.

Det er satt av 27 dager til rettssaken, og det er ventet at det kommer et erstatningskrav mot de tiltalte. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Den omfattende saken startet i Agder tingrett mandag.

De to mennene fra Sørlandet som står tiltalt for seksuelle overgrep mot mindreårige asylsøkere, nekter på de fleste punkter.

En av mennene erkjenner likevel å ha brutt et besøksforbud da han likte en Instagram-post til en av de mindreårige.

Den andre tiltalte, som er hans ektemann, vedgår å ha hatt seksuell omgang med de fornærmede. Men han påstår at dette var med samtykke.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld på noen av postene. Han hevder klart og tydelig at tilfellene har vært frivillige og samtykket til.

Det sier ektemannens forsvarer, Kristoffer Wibe Kock.

Det var politiadvokat Tove Haugland som leste opp den omfattende tiltalen.

De to er tiltalt for flere forhold, blant annet:

truende adferd

voldtekt

seksuell omgang med noen som var bevisstløs eller ute av stand til å motsette seg handlingen

utnyttelse av en person under 18 år i en særlig sårbar livssituasjon

krenket besøksforbud

trusler om spredning av nakenbilder

Politiet mener overgrepene foregikk i perioden 2017 til 2020.

Dette er punktene ekteparet er tiltalt for: Ekspander/minimer faktaboks Begge er tiltalt for: «Å ha skaffet seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd eller hatt seksuell omgang med noen som var bevisstløs eller av andre grunner er ute av stand til å motsette seg handlingen»

«Å ha skaffet seg eller en annen seksuell omgang, eller fått noen til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv ved å misbruke av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, eller å utnytte en person under 18 år i en særlig sårbar livssituasjon» Mannen som var asylsøkernes representant, er tiltalt for: «Å ha skaffet seg eller en annen seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold eller ved å utnytte en person under 18 år i en særlig sårbar livssituasjon»

«Å ha krenket besøksforbud» Ektemannen til representanten er tiltalt for: «Å ha skaffet seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd og voldtekten omfattet innføring av penis i endetarmsåpning»

«Å ha skaffet seg eller en annen seksuell omgang, eller fått noen til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv ved å misbruke av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, eller å utnytte en person under 18 år i en særlig sårbar livssituasjon»

En omfattende sak

Den alvorligste delene av tiltalen går på voldtekt, som alene har en strafferamme på opptil 15 år i fengsel.

De mindreårige asylsøkerne skal ha blitt truet med å ikke få hjelp med oppholdstillatelse hvis de ikke godtok seksuell omgang.

Bistandsadvokat til de seks fornærmede Erik Glad Balchen, sier det er flere aspekter med saken som gjør den svært alvorlig.

– Det er selvfølgelig hvem de fornærmede er. Det er mindreårige asylsøkere, som er en sårbar menneskegruppe, og så er det omfanget, sier han.

Endret seg

Den første av de seks fornærmede forklarte seg i retten i dag.

Han fortalte at forholdet til den ene av de tiltalte, som tidligere var vergen hans, var godt i starten.

– Jeg så på han som en far. Han var snill og hjalp meg, forteller mannen som nå er i midten av 20-årene.

På dette tidspunktet hadde han ikke fått oppholdstillatelse og trengte hjelp, noe han fikk av vergen sin.

Videre forteller han at vergen endret seg når han drakk alkohol.

En av de fornærmede forklarte seg i retten mandag. Foto: Skjermdump

Ektemannen forgrep seg

Da den fornærmede var 17 år gammel skal vergen ha bedt han om å spise middag med ektemannen, den andre tiltalte.

Den fornærmede forklarte i retten at dette var noe han ikke hadde lyst til, men at han ikke turte å si nei.

Deretter fortalte han om det seksuelle overgrepet han skal ha blitt utsatt for av vergens ektemann.

Etter det angivelige overgrepet skal den fornærmede ha fortalt vergen hva hans ektemann utsatte han for.

– Han ble sjokkert og sint. Jeg var veldig redd for hva han kom til å gjøre. Han sa til slutt at han kunne tilgi meg, men at det var min feil, forklarte fornærmede.

Vergen er tiltalt for å ha medvirket til handlingene ved å ikke gjøre noe for å hindre situasjonen.

Satt i maktposisjoner

Den ene av mennene som møter i tingretten har hatt sentrale verv i lokalsamfunnet og i politikken. I tillegg har han hatt verge-rolle for 17 asylungdommer over flere år.

Mannen var i denne rollen da overgrep mot guttene skal ha skjedd.

Den tidligere lokalpolitikeren er tiltalt for én voldtekt, mens ektemannen er tiltalt for tre voldtekter.

Ifølge tiltalen skal voldtektene ha funnet sted på hotellrom, hjemme hos de tiltalte og i utlandet.

De seks fornærmede kom til landet som enslige mindreårige asylsøkere rundt år 2015.

Lovbruddene som gjennomgås i retten skal ha foregått mellom juni 2017 og desember 2020.

Omfattende etterforskning

Tiltalen kommer etter flere år med etterforsking.

NRK kunne i forrige uke fortelle at et asylmottak reagerte på mannens oppførsel overfor guttene allerede i 2017.

Bekymringen ble tatt videre både av politiet og Fylkesmannen.

Politiet opprettet en undersøkelsessak, som senere altså ble henlagt på bevisets stilling.

Fylkesmannen opprettet en tilsynssak, kalte inn mannen til en bekymringssamtale, og fratok han rollen som verge.

Men da saken ble henlagt av politiet, fikk mannen fortsette som verge.

Det er satt av 27 dager til rettssaken.

Det er statsadvokaten i Rogaland som har laget tiltalen fordi første statsadvokat i Agder har meldt seg inhabil. Dette fordi han tidligere har vært forsvarer i den samme saken.

Det er ventet at det kommer et erstatningskrav mot de tiltalte. Det er satt av seks uker til den omfattende saken i Agder tingrett som holder på til 4. april.