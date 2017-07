Sju tips til sunne barn i sommerferien

Hverdagen blir med ett annerledes. Det er slutt på å gå eller sykle til og fra skolen. Organisert sport tar pause.

Det gjør at mange barn blir mindre aktive i sommerferien.

– For enkelte barn er det problematisk, sier overlege Unni Mette S. Köpp.

Overlege Unni Mette S. Köpp. Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Sammen med klinisk ernæringsfysiolog Camilla Bæck Hennig, jobber hun til daglig med barn og unge med sykelig overvekt, gjennom behandlingstilbudet «SMART livsstil» i regi av Sørlandet sykehus.

De har sett hva inaktivitet og feil ernæring kan gjøre med barn, og tror rådene de gir pasientene, kan være til nytte for andre.

1. Hold hverdagsaktiviteten oppe

Få barna til å fortsette med å gå eller sykle.

Overlege Köpp mener det er viktig å holde hverdagsaktiviteten oppe. La barna gå eller sykle til og fra venner og andre ting de skal være med på.

Hun fremholder også bading som en ypperlig hverdagsaktivitet om sommeren.

2. Legg til rette for lek utenfor huset

Ifølge Köpp skal det gjerne ikke så mye til for å få barn til å bevege seg mer, også når de er hjemme.

– Legg til rette for ulike aktiviteter utenfor huset. Det er god trim i å hoppe på trampoline, med strikk og hoppetau, samt alle mulige ballspill sier hun.

Et tips er å gjøre tingene mer synlig for barna. Legg baller, badmintonutstyr og vannpistoler like ved utgangsdøra. Da blir barna påmint ting de kan gjøre.

3. Prøv å få til regelmessige måltider

Kostholdet er også viktig.

Klinisk ernæringsfysiolog Camilla Bæck Hennig, påpeker at det er viktig å få til regelmessige måltider. Det demper lysten på usunn mat.

Når barna er alene hjemme, er det viktig at det er sunn mat tilgjengelig i huset.

4. Gjør det lett for barna å spise sunt

Sett fram grønnsaker, frukt og bær. Foto: Hans Ola Hevrøy / NRK

Hennig tror ikke forbud mot usunn mat er den beste løsningen. Hun vil heller oppfordre foreldre til å «dytte» barna i riktig retning.

– Sett fram oppkuttet grønnsaker, frukt og flotte jordbær. Gjør mat som er bra for barna, lett tilgjengelig, sier hun.

5. Legg merke til hverdagskos

Hennig råder også foreldre til følge med på barnas inntak.

– Legg merke til summen av hverdagskos. Hvor mange ekstra måltider, kjeks og is får barna i seg? Blir det for mye usunn mat, så finn sunne alternativer.

6. Bytt is!

Saftis er sunnere enn fløteis. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Å være bevisst på hvilken is man putter i fryseboksen, er også lurt.

– Bytt ut fløteisen med saftis. Den inneholder betraktelig færre kalorier. Enda bedre blir det om man lager isen selv av lettsaft, sier Hennig.

7. Begrens skjermtid

I skoleferien må mange barn tilbringe mye tid hjemme uten foreldre.

Klinisk ernæringsfysiolog Camilla Bæck Hennig, råder foreldre til å inngå avtaler med barna. Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Da kan det fort bli for mye tid foran PC, nettbrett eller TV.

Ifølge Hennig viser forskning at skjermtid henger nøye sammen med vekt og vektutvikling.

– Hvis det er nødvendig, er det lurt å inngå avtaler med barna om å begrense skjermtiden. Anbefalingene er på maks to timer per dag. Vi ser at mange barn og unge har betydelig mer enn anbefalingene, sier Köpp.