I fjor sommer kom det flere meldinger om mulige bivirkninger etter bruk av de populære medisinene Ozempic og Wegovy.

Også her i Norge.

Bekymringene var knyttet til om disse legemidlene økte risikoen for selvskading og selvmordstanker.

Dette førte igjen til at europeiske legemiddelmyndigheter startet en egen utredning for å finne svar.

Men nå kan amerikanske forskere ha kommet dem i forkjøpet.

De har funnet at medisiner med semaglutid, som hjelper til med å regulere appetitt og nivåer av insulin i kroppen, ikke ser ut til å øke risikoen for slike tanker.

Pasienter behandlet med medisiner som Ozempic og Wegovy hadde opptil 73 prosent lavere risiko for selvmordstanker enn folk som fikk andre medisiner, mener forskerne.

Den nye studien er publisert i Nature Medicine.

Klare tendenser

Ozempic er egentlig en medisin som skal hjelpe folk med diabetes type 2. Wegovy er laget mot fedme. Men begge inneholder semaglutid.

Ifølge de amerikanske forskerne, er dette den første studien som går grundig til verks for å finne ut om det er en sammenheng mellom semaglutid og selvmordstanker.

I den nye studien ble helsejournalene til nesten 250.000 amerikanere undersøkt. Dette var pasienter som var overvektige, og som ble gitt semaglutid eller andre medisiner for vekttap.

Blant disse hadde i underkant av 10.000 personer en tidligere historie med selvmordstanker.

I tillegg ble også rundt 1,5 millioner pasienter med diabetes type 2 undersøkt.

Pasienter som fikk semaglutid for vekttap hadde en risiko for selvmordstanker på 0,11 prosent.

For pasienter som brukte andre lignende medisiner, uten semaglutid, var risikoen 0,43 prosent.

Den samme tendensen skal også ha vist seg blant pasientene med diabetes type 2.

Har analysert rundt 150 rapporter

Grunnen til at europeiske legemiddelmyndigheter nå undersøker det samme, handler om flere innrapporterte hendelser.

Når en ukjent uønsket hendelse eller et nytt aspekt ved et legemiddel oppdages, krever det videre undersøkelser, skriver de på sine nettsider.

Så langt har de hentet og analysert rundt 150 rapporter om mulige tilfeller av selvskading og selvmordstanker.

Dersom dette skulle ha en sammenheng, vil man liste opp funnene som en del av bivirkningene.

Konklusjonen er ventet i løpet av våren. Så får man se om de kommer fram til samme resultat som de amerikanske forskerne.

Tror ikke det har påvirket bruken

Sigurd Hortemo er overlege ved Legemiddelverket. Han tror den nye studien vil være et moment når de europeiske legemiddelmyndighetene skal konkludere.

Hortemo sier videre at han ikke tror denne undersøkelsen har hatt konsekvenser for bruken av disse medisinene.

– Utredningen skjer etter standard prosedyre og har trolig i liten grad påvirket bruken av denne typen legemidler.

Noen få henvendelser

Mari-Mette Graff er leder for Landsforeningen for Overvektige.

Hun sier de har fått noen få henvendelser angående temaet.

– Det har ikke vært veldig mange bekymringer, og heller ikke veldig mange som har rapportert om at de selv har erfart det. Men ja, noen henvendelser om uro og noen veldig få tilbakemeldinger om egne erfaringer har vi fått, sier hun.

Graff forklarer videre at alt som har ei virkning, også gjerne har en bivirkning. Hun mener den nye studien er viktig.

– Det er betryggende nyheter, fordi vi tidligere har vært veldig tydelig på at når medisin er godkjent til bruk, så må vi legge til grunn at det er trygt. Den nye undersøkelsen bekrefter jo et slikt utgangspunkt.

– Det er klart at om man er urolig for helsa si, så hjelper det ikke at man uroer seg for behandlingen også, sier Graff.

Mari-Mette Graff er leder for Landsforeningen for Overvektige i Norge. Foto: Maria Langaard

Vil ha bedre undersøkelser

Den amerikanske forskningen er støttet av National Institutes of Health (NIH), som er en del av landets helse- og omsorgsdepartement.

Nå mener forskerne at de nye resultatene ikke støtter bekymringer om økt selvmordsrisiko forbundet med semaglutid.

De mener også det er et behov for en mer detaljert evaluering av de rapporterte tilfellene.