– Vi har pågrepet tre personer som er kjent for politiet fra før, sier politiadvokat Morten Formo.

De er i 30-, 40- og 50-årsalderen. To av dem er tidligere domfelt.

Lid ble funnet død i leiligheten sin med synlige skader 3. oktober. Han ble sist sett i live dagen før.

Det er for tidlig å si noe om motivet for drapet, ifølge politiet.

– Så langt er det ingenting som tyder på at det skal ligge noe politisk motiv bak den handlingen som er begått, sier Formo til NRK.

– Er det narkotikarelatert?

– Politiet holder fortsatt alle muligheter åpne, svarer politiadvokaten.

De siktede vil bli fremstilt for varetektsfengsling senere denne uken.

Dan Eivind Lid ble funnet drept i sin leilighet i Kristiansand Foto: Torstein Bøe / Torstein Bøe

Pågrepet i dag

En av de siktede ble pågrepet mandag. De to andre ble pågrepet tirsdag.

Personene er siktet for å ha drept Lid, eller å ha medvirket til dette.

– Politiet fortsetter etterforskningen for fullt. Det vil også bli gjennomført avhør av de siktede og aktuelle vitner. I tillegg avventer politiet resultater fra de tekniske undersøkelsene og den endelige obduksjonsrapporten, sa Formo på pressekonferansen.

Nylig gikk politiet ut og etterlyste en bil i forbindelse med saken.

Politiet etterlyste fører eller passasjerer som var i denne bilen.

Politiadvokat Morten Formo sa dette i forbindelse med etterlysningen:

– Etterforskningen så langt tyder på at Dan Eivind Lid ble drept mellom klokken 05.00 og 06.00 lørdag 3. oktober, sier politiadvokat Morten Formo i Agder politidistrikt.

Han vil ikke kommentere hva som gjør at de mener at mannen ble drept i dette tidsrommet.

Formo har ikke villet svare på om politiet mener drapet var forsettlig.

Kripos undersøker leiligheten der drapet skjedde. Foto: Kai Stokkeland / NRK

Sist sett 2. oktober

Politiet har bedt om tips fra publikum om observasjoner og bevegelser gjort i Suldalsveien og Gamle Mandalsvei mellom klokken 04.30 og 06.00.

Politiet har tidligere sagt at de mener Lid er drept av en eller flere gjerningspersoner.

Hittil har etterforskningen vært svært lukket, og politiet har sagt at de har flere hypoteser.

Lid var en profilert Sian-aktivist, men politiet har tidligere hevdet at dette sporet ikke skiller seg ut som motiv.

PST har vært involvert i etterforskningen.

Det var flere overvåkningskamera rundt leiligheten, og politiet har gjennomgått store mengder video. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

Hadde mange fiender

Venner av avdøde har fortalt NRK at 48-åringen hadde mange fiender.

For fem år siden ble han angrepet i sin egen bolig. En nær venn forteller til NRK at han ofte fryktet for kameratens sikkerhet.

– Jeg har aldri tenkt at han kom til å ta livet av noen. Men at noen kunne ta han, det har jeg tenkt på mange ganger, sa en kamerat av avdøde til NRK.

NRK har fått innsyn i flere dommer mot Dan Eivind Lid. Han er i løpet av årene ilagt flere besøksforbud, blant annet mot utleiere av leiligheter han har bodd i.

Han er dømt for gjentatte tilfeller av hærverk og sjikane, skremmende og plagsom atferd.

I tillegg er han dømt for oppbevaring av våpen og ammunisjon samt bruk og besittelse av mindre mengder narkotika.