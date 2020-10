– Etterforskningen så langt tyder på at Dan Eivind Lid (48) ble drept mellom klokken 05.00 og 06.00 lørdag 3.oktober, sier politiadvokat Morten Formo i Agder politidistrikt.

Han vil ikke kommentere hva som gjør at de mener at mannen ble drept i dette tidsrommet.

Politiet vil komme i kontakt med fører og eventuelle passasjerer i en bil som var i området drapsnatten.

Bilen kjørte innerst i Suldalen i retning mot Kjerrane like før klokken 05.00.

– Fører eller passasjerer kan ha gjort observasjoner som er viktige for politiet. Bilen har kjørt i området som er aktuelt for politiet å ha kontroll over, sier han.

Sist sett 2. oktober

– Politiet ber om tips fra publikum om observasjoner og bevegelser gjort i Suldalsveien/Gamle Mandalsvei i tiden mellom klokken 04.30 og 06.00 denne morgenen, sier Formo.

Politiet mener Lid er drept av en eller flere gjerningspersoner. Ingen personer er så langt pågrepet.

48-åringen ble funnet død i leiliheten sin med synlige skader 3. oktober. Han ble sist sett i live fredag 2. oktober.

Dan Eivind Lid ble drept hjemme i sin egen leilighet i Kristiansand. Foto: Torstein Bøe / Torstein Bøe

Flere kameraer

Politiet har tidligere bedt Tesla-eiere med dashbordkameraer om hjelp til å løse saken.

Åstedet ligger i et godt kameraovervåket borettslag langs Gamle Mandalsvei i Suldalen utenfor Kristiansand sentrum.