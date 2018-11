Sexarbeider seiret over arbeidsgiveren

– Nå er jeg kjempeglad. Dette er noe av det beste som har skjedd i livet mitt, sier Lilith Staalesen (28).

Tidligere denne uka fikk sexarbeideren vite at arbeidsgiver har trukket ankesaken som skulle opp for lagmannsretten før jul. Hun mistet deltidsjobben på grunn av sexsalg på fritida.

Dermed blir dommen fra Kristiansand tingrett i februar stående. Den slo fast at oppsigelsen av 28-åringen fra Vennesla er ugyldig.

NRK har vært i kontakt med Victoria Pubs advokat, Kjell Rune Holvik, men han ønsker ikke å kommentere avgjørelsen. Det ønsker heller ikke styreleder eller daglig leder i Victoria Pub.

– Vi har vunnet et veldig viktig slag for rettighetene til alle personer som selger sex i Norge, mener Lilith Staalesen.

Her, på Victoria Pub i Kristiansand, jobbet Lilith Staalesen fram til august i fjor. Hun har nå en ny jobb og kommer ikke til å gå tilbake til den gamle arbeidsgiveren. Foto: Håkon Eliassen / NRK

Håper dommen vil inspirere

Sist måned fortalte NRK om sexarbeider Lilith Staalesen som gikk til rettssak mot arbeidsgiveren for å slå fast at det å selge sex på fritiden ikke er oppsigelsesgrunn.

Lilith Staalesen håper at seieren vil inspirere andre sexarbeidere til å stå opp mot urett.

– Nå har vi lovfestet at arbeidsgiver ikke har rett til å si opp noen fordi de selger sex. Jeg håper dette kan inspirere andre i samme situasjon til å kjempe for sin sak. For eksempel i spørsmål om sexarbeidere kan nektes bolig eller jobber, sier Staalesen.

Å gå gjennom rettsrunden i tingretten var en stor påkjenning for Lilith. Nå er hun glad for å slippe en ny rettsrunde i Kristiansand lagmannsrett. Her er hun hjemme i Vennesla. Foto: Håkon Eliassen / NRK

Takker for støtten

Lilith understreker at hun ikke ser på arbeidsgiveren Victoria Pub i Kristiansand som den store skurken.

– De egentlige skurkene er folk som fortsetter å spre usannheter og myter om sexselgere. Dette skaper fordommer og holdninger som igjen gjør at arbeidsgivere eller andre tjenesteytere ser det som en belastning å ha noe med oss å gjøre, sier 28-åringen.

Hun er stolt over alle som har støttet henne underveis.

– Jeg har bare kjempet for det som er rett. Jeg har ikke risikert æren min ved å støtte en sexarbeider slik mange andre har, sier Staalesen.

Hun er glad for at hun nå slipper en ny runde i lagmannsretten.

– Det er godt å være ferdig med saken og enda bedre å vite at jeg har gjort noe bra for mange mennesker i Norge. Det er en god følelse, sier hun.

– Vil skape presedens

Astrid Renland, administrativ ansvarlig i Pion, sexarbeidernes rettighetsorganisasjon, synes det var tøft gjort av Staalesen å ta oppsigelsen til retten.

– Dette er en viktig, prinsipiell dom. Også symbolsk sett. Jeg tenker den vil skape presedens for liknende saker. Det er også viktig for arbeidsgivere å se at det er grenser for hvordan man kan oppføre seg, sier Renland.

Arbeidsgiver ble i Kristiansand tingrett i februar dømt til å betale Lilith Staalesen 140.000 kroner for tapte inntekter, 75.000 kroner i oppreisningserstatning pluss saksomkostninger på 164.000 kroner.

