– Jeg tar en stor risiko med å fronte dette. Frykten er å bli hjemløs og å slite med å få jobber. Likevel føler jeg meg privilegert som får lov til å være en stemme i denne saken, sier Lilith Staalesen.

I fjor sommer mistet hun deltidsjobben på Victoria Pub i Kristiansand etter at sjefen via andre fikk vite at hun også jobbet som sexarbeider på fritida. Staalesen, som også er transperson, ble innkalt til et møte med daglig leder og styreleder. Temaet var angivelig at hun oppførte seg surt mot stamkunder.

Ble overrumplet

På møtet var også arbeidsgivers advokat og det viste seg raskt at agendaen var en helt annen. Hun ble vist et nakenbilde på en nettside for sexsalg og sjefen spurte: «Er dette deg?». Det bekreftet hun.

– Jeg ble satt i en håpløs og hårreisende situasjon. Det var knusende for meg å sitte der. Jeg trodde jeg skulle forsvare meg fordi jeg hadde vært sur i baren, men fikk i stedet privatlivet mitt brettet ut, sier Staalesen.

Hun hadde jobbet som sexarbeider i fire måneder da hun ble innkalt til møtet. Arbeidsgiveren visste at hun var transperson.

– Jeg har i dag en ny arbeidsgiver. Der valgte jeg å være åpen helt fra starten av, sier Staalesen.

NRK fortalte for første gang historien om Lilith rett etter at hun mistet jobben. Da valgte hun imidlertid å være anonym. Nå er det viktig for henne å stå fram, også om at hun er transperson.

– Transpersoner er en stigmatisert gruppe i samfunnet. Vi er utsatt for mye diskriminering og hets, både direkte og indirekte. Det er derfor viktig for meg å få fram at jeg tilhørte en stigmatisert gruppe allerede før jeg begynte å selge sex, sier hun.

NRK har vært i kontakt med ledelsen ved Victoria Pub og deres advokat Kjell Rune Holvik. De ønsker ikke å kommentere saken.

Her, på Victoria Pub i Kristiansand, jobbet Lilith Staalesen fram til august i fjor. Da mistet hun jobben fordi sjefen fant ut at hun jobbet som prostituert på fritida. Foto: Håkon Eliassen / NRK

Vant i tingretten

I desember skal hun møte arbeidsgiveren i lagmannsretten. 28-åringen vant første runde i Kristiansand tingrett, men arbeidsgiver anket dommen. Den slo fast at oppsigelsen ikke var bindende.

Arbeidsgiver ble dømt til å betale Vennesla-kvinnen 140.000 kroner for tapte inntekter, 75.000 kroner i oppreisningserstatning pluss saksomkostninger på 164.000 kroner.

Var i sjokk

Dommen fra Kristiansand tingrett slår fast at det «.. framstår som underlig at arbeidsgiver ikke forberedte saksøker på temaet på forhånd, men i stedet bevisst forledet saksøker til å tro at drøftingsmøtet hvor oppsigelse ble vurdert skulle handle om at hun var sur bak baren».

Daglig leder sa på møtet at hun ikke så det som en mulighet at Lilith kunne komme tilbake å jobbe i baren. «.. NN oppga deretter på spørsmål fra saksøker at arbeidsgiver ønsket at saksøker sa opp» står det i dommen. Lilith Staalesen valgte derfor å si opp frivillig.

Etter å ha vært i sjokk de første dagene, ble hodet klarere.

– Jeg tenkte etter hvert at det de hadde gjort mot meg ikke kunne være lov.

Hun brukte noen dager på å tenke gjennom om hun hadde styrke til å kjempe kampen. Deretter kontaktet hun fagforbundet sitt.

Å gå gjennom rettsrunden i Tingretten var en stor påkjenning for Lilith. Nå er hun spent på ankesaken i Lagmannsretten i desember. Her er hun hjemme i Vennesla. Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Ikke solgt sex til stamkunder

Arbeidsgiver mener 28-åringen brukte jobben i baren til å komme i kontakt med potensielle kunder. Det benekter Staalesen på det sterkeste.

– Uavhengig av hvor mye jeg prøvde å forklare så ville de ikke høre. Jeg har ikke solgt sex til stamkunder eller andre gjester i baren. Det er foran pc-en og i telefonen jeg avtaler sexsalg, sier hun.

Retten finner det mest sannsynlig at Staalesen forklarer seg rett. I dommen fra Tingretten står det: «Arbeidsgiver har ikke ført noen bevis som tilsier noe annet. Arbeidsgiver hadde således ikke på møtet 09.08.2017, og heller ikke senere, grunnlag for sin påstand verken om tilbud av seksuelle tjenester til pubgjester eller bruk av telefonen i arbeidstiden for å gjøre avtaler med kunder om eskortevirksomheten».

Fått ny deltidsjobb

– Hvorfor valgte du å ta saken til retten?

– Jeg tenker det er viktig å få lovfestet dette. Svært få sexarbeidere tør å gå til rettssak fordi det betyr å eksponere seg for omverdenen.

I dommen slås det også fast at «Hvis oppsigelsen er begrunnet med at arbeidstakeren har vist en opptreden som er uakseptabel må det i utgangspunktet være en stilling som krever særlig tillit». Flertallet mener at stillingen som pubvert ikke krever særlig tillit og dermed ikke er uforenelig med at Staalesen jobber som prostituert på fritida.

Lilith Staalesen frykter følgen av å stå offentlig fram som sexarbeider i en rettssak, men er ikke redd for å gjøre det. – Jeg er klar til å kjempe. Konsekvensene bryr jeg meg ikke nevneverdig om, sier hun. Du trenger javascript for å se video. Lilith Staalesen frykter følgen av å stå offentlig fram som sexarbeider i en rettssak, men er ikke redd for å gjøre det. – Jeg er klar til å kjempe. Konsekvensene bryr jeg meg ikke nevneverdig om, sier hun.

Menneskerettighetsekspert: – Tror Lilith vinner

Dag Øistein Endsjø, menneskerettighetsekspert og professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Oslo, sier problemet er at loven ikke beskytter mot all diskriminering.

– Det er misforhold mellom likestillingsloven på den ene siden og menneskerettighetene og grunnloven på den andre. Det betyr at visse grupper må ta saker gjennom rettsvesenet i stedet for å gå til ombudet. Disse gruppene har også et svakere rettsvern, sier Endsjø.

Han mener Lilith Staalesens sak har paralleller til Henki Hauge Karlsen-rettssaken fra 1988. Hauge Karlsen var en HIV-positiv bartender, ansett som den første personen i Norge som sto fram offentlig som HIV-positiv. Han ble sparket på jobb på grunn av sykdommen, men vant i høyesterett.

– På den tiden var det generelt lov også å diskriminere HIV-positive, men han vant likevel på grunn av oppsigelsesvernet i arbeidsmiljøloven, sier Endsjø.

Professoren mener Staalesens sak står enda sterkere fordi det kun handler om fordommer og ikke om reell frykt.

– Jeg tror hun vinner hele veien til høyesterett dersom saken går så langt, sier Endsjø og legger til:

– Men skulle hun bli nektet en ny jobb på grunn av sin status som sexarbeider, er hun praktisk talt rettsløs på grunn av mangelen på beskyttelse i likestillingsloven.