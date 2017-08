Satser på bemanningsbyrå - for inntekter til idrett

Konsernet som tjener penger fra mange forretningsområder, utvider nå virksomheten med et nystartet selskap innen rekruttering og bemanning.

Sissener sier at selskapet skal få navnet Ivre rekruttering og bemanning AS Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Idrettsfinans er et konsern, har en rekke datterselskaper, og driver med blant annet bingo Sør, eiendomsutvikling og anleggsselskap, sier Geir Fredrik Sissener, som er konsernsjef i Idrettsfinans.

Sissener forteller at konsernet ønsker flere ben å stå på og kom dermed fram til rekrutteringsbransjen.

– Vi analyserte markedet og fant ut at et byrå innen rekruttering hadde vært et godt og hensiktsmessig marked å gå inn i, sier Sissener.

Selskapet får navnet Ivre rekruttering og bemanning AS.

Unikt i norsk sammenheng

Han påpeker at de er eid av idretten og at de er glade for at overskuddet går tilbake til idretten i Aust-Agder:

– Det er vi veldig stolte av. Vi er eid av idretten og jobber for idrettens beste og har stor tro på det nye selskapet, fortsetter Sissener.

Han mener også at Idretts-Norge burde se etter enda flere finansieringsmåter enn de har i dag.

– Idrettsfinans er en unikt i Norge og vi har lenge lurt på hvorfor ikke Idrettsforbundet har sett på lignende finansielle kilder. Idretten i Aust- og Vest-Agder nyter godt av dette selskapet vil jeg påstå, sier Sissener.

Forbundet positive

– Så lenge styret og ledelsen mener dette er riktig forretningsmessig, og dette kommer idrettsaktivitet til gode, så legger ikke vi oss videre opp i det, sier Niels Røine, kommunikasjonssjef i Norges idrettsforbund til NRK.

Niels Røine mener at det må være personavhengig og opp til hver enkelt krets og særkrets om de ser muligheter i en slik forretningsmodell som Idrettsfinans har gjort. Foto: Camilla Næss/NRK

Han mener at det må være personavhengig og opp til hver enkelt krets og særkrets om de ser muligheter i en slik forretningsmodell som Idrettsfinans har gjort.

– Ut i fra det vi kan se, så er denne forretningsmodellen unik i norsk idrett, avslutter Røine.

Vil utvide

Sissner er også klar på at det stopper ikke med dette, men at IdrettsFinans ønsker å se på flere muligheter til å utvide virksomheten sin:

– Vi har noen tanker om det, men det er litt tidlig å si så vi får ta en ting om gang. Vi ser for oss en utvidelse av eksisterende selskaper og opprettelse av nye, avslutter han.