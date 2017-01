Rekordtidlig pollensesong

Det er funnet pollen fra or ved pollenstasjonene på Kjevik i Kristiansand og i Ørsta, og det betyr at årets pollensesong er i gang, melder Astma- og Allergiforbundet. Aldri før i pollenvarslingens historie er det funnet pollen i målestasjoner så tidlig, ifølge forbundet. Se pollenvarselet her.