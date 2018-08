Det kommer frem i en intern rapport til Hovedredningssentralen Sør-Norge som Fædrelandsvennen har fått tilgang på.

I rapporten skriver båtfører på redningsskøyta «Inge Steensland», Asbjørn Rønning:

«Det er svært frustrerende å bli varslet/rekvirert først opptil ca. 10 timer etter en hendelse på eller nær sjøen. Det er ønskelig og viktig for oss at vi kobles inn så tidlig som mulig i både hendelser og mulige hendelser på og nær sjøen.»

Han uttrykker seg kritisk til at redningsskøyta ikke ble satt inn i søket etter Vibeke Skofterud før søndag formiddag.

Etterlyser automatisk varsling

Vibeke Skofterud omkom i en vannskuterulykke i Arendal natt til søndag 29. juli.

Hun ble meldt savnet klokka ett natt til søndag. Politiet startet da undersøkelser. Ved 8-tiden på morgenen begynte politiet å søke etter den savnede langs land.

Ifølge rapporten ble «Inge Steensland» oppringt av innsatsleder klokka 10.39. Klokka 11.10 ble søket startet, og 25 minutter senere ble den omkomne funnet.

Rønning ber i rapporten om at Hovedredningssentralen følger opp.

«Vi er den tyngste ressursen på søk fra sjøen, og som vi alle vet er tiden vår største fiende. Det etterspørres derfor om det ikke burde være automatikk i å varsle oss i slike sjønære hendelser».

Asbjørn Rønning var båtfører på redningsskøyta som fant Vibeke Skofterud omkommet. I en såkalt SAR-rapport til Hovedredningssentralen er han kritisk til at ikke de ble bedt om å bistå på et tidligere tidspunkt. Foto: Sofi Lundin

– Kunne varslet tidligere

Ordfører i Mandal, Alf Erik Bergstøl Andersen, jobber selv som frivillig på Redningsselskapet sin redningsskøyte i Mandal.

Han forstår kritikken i rapporten, men sier det er opp til hver enkelt distrikt hvordan samarbeidet mellom politiet og redningsskøytene fungerer.

– En ser det har vært situasjoner der en kunne ønsket at en ble varslet tidligere, slik at en på et tidligere stadium kunne vært med. Vi ser det er ulikt fra plass til plass, hvordan dialogen de imellom er. Her i Mandal oppfatter jeg at dialogen er ganske god, sier ordføreren.

Redningsselskapet og politiet har en nasjonal avtale der de kan benytte seg av 100 oppdrag per år.

Tidligere måtte politiet betale hver gang redningsskøyta måtte rykke ut, om politiet derfor avventer å bruke opp de 100 oppdragene i avtalen vet han ikke.

– Det blir sendt en regning til operatøren som kaller ut redningsskøyta, men nå er det er inngått en avtale nasjonalt med politiet som skal ivareta dette så godt som mulig.

Når redningsskøyta iverksatte sin leteaksjon tok det bare rundt 20 minutter før de fant Skofterud.

– Det er enkelt å være etterpåklok, en ser nok i mange situasjoner at en burde vært tidligere ute. Men det er som sagt en dialog mellom det lokale politiet og lokal redningsskøyte, sier Andersen.

Ordfører i Mandal, Alf Erik Bergstøl Andersen, jobber selv som frivillig på Redningsselskapet sin redningsskøyte i Mandal. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Uenig

Beredskapssjef i Redningsselskapet, Ronny Jåsund-Pedersen, uttrykker til Fædrelandsvennen at han ikke stiller seg bak kritikken.

Beredskapssjef i Redningsselskapet, Ronny Jåsund-Pedersen. Foto: Redningsselskapet

I en e-post til NRK sier han at han ikke vil kommentere rapporten utover det.

– Redningsselskapets mannskaper skriver rapporter på alle søk- og redningsoppdrag som skal bidra til en kontinuerlig forbedring og utvikling av tjenesten. Utover dette kan jeg ikke gå inn å kommentere på enkelt rapporter.

Han sier til avisen at politiet varslet dem da leteaksjonen ble satt i gang, og at redningsskøyta da gjorde raskt funn.

– Redningsselskapet jobber mye med samhandling og opplever at det generelt er god samhandling blant beredskapsaktørene i Agder. Hva politiet legger til grunn for sine tidslinjer, må Politiet i Agder svare på, sier Jåsund Pedersen til NRK.

Bård Austad fungerte som stabssjef i politiet i sommer. Han sier de gjennomførte tiltak på den informasjonen de hadde til enhver tid. Foto: Thomas Sommerset/NRK

Politiet: Iverksatte tiltak straks

NRK har ikke lyktes med å få en uttalelse fra politiet.

Til Fædrelandsvennen sier fungerende stabssjef i sommer, Bård Austad, at håndteringen ble gjort på bakgrunn av informasjonen de hadde i øyeblikket, og understreker at de iverksatte tiltak med en gang.

– Det operative redningssøket, og involvering av Redningsselskapet, ble først iverksatt etter en del timer. Det er fordi opplysningene og vurderingene da ga et annet bilde enn da første melding kom inn, sier Austad til Fædrelandsvennen.

Han sier han godt kan forstå frustrasjonen med at redningsskøyta ikke ble koblet på leteaksjonen med en gang, når man i ettertid sitter med løsningen på hvorfor hun var savnet. Austad understreker at i saker som dette tas beslutningene i samråd med Hovedredningssentralen. Politiet står ikke alene om disse, sier Austad.