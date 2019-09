Politibetjent snur og godtar forelegg for Skofterud-søk

I sommer skrev Bergensavisen at politiets eget sporingsprogram hadde avslørt at flere ansatte hadde lett gjennom dokumenter etter at skistjernen Vibeke Skofterud mistet livet i en vannscooter-ulykke utenfor Arendal natt til 29. juli 2018.

En av politifolkene, en mann i 20-årene, nektet å vedta boten. Dermed skulle han møte i Oslo tingrett onsdag. Nå er imidlertid hovedforhandlingen avlyst, opplyser hans forsvarer, advokat Eva-Marie Stryker, til Nettavisen.

Vil legge saken bak seg

Hun poengterer at mannen fremdeles verken erkjenner straffskyld eller forelegget på 2.500 kroner, men at han likevel godtar det.

– Han har besluttet at han ikke orker å stå i prosessen. Det er en kombinasjon av mange faktorer, sier forsvareren, som sier at klienten egentlig hadde bestemt seg for å møte i retten.

– Det har vært mye oppstuss om saken, og det er en belastning å stå i retten som tiltalt. I tillegg risikerer han at det blir en ny runde i retten dersom han skulle vinne fram og Spesialenheten anker. Nå ønsker han bare å legge saken bak seg selv om han er uenig i at han har gjort noe straffbart, sier forsvareren til avisen.

Nyheten om Vibeke Skofteruds dødsfall skapte enormt engasjement. Foto: Heiko Junge / TT SPORT

Politiet fikk kritikk

Skofterud var på vei fra Arendal til hytta på Tromøya da ulykken skjedde ved holmen St. Helena i Hovekilen. Hun ble 38 år gammel.

En drøy måned etter ulykken sendte politiet ut en pressemelding der det sto at Skofterud var påvirket av alkohol da hun krasjet.

Det gjorde at advokat John Christian Elden kritiserte politiet for å ha gått ut med disse opplysningene.

– Er dere sikre på at lekkasjer fra en konkret straffesak mot en avdød MÅ fram i offentligheten? Og er det overhodet lovlig, skrev Elden i en Twitter-melding adressert til Agder politidistrikt.

Politiadvokat Unni Guldberg i Agder-politiet svarte til VG at opplysningen ble gitt ut til pressen i samråd med Skofteruds pårørende og at det ville vært rart om politiet holdt opplysningen tilbake.