Redningsmannskaper søker etter savnet mann i Arendal

Politiet, Røde Kors og Norske redningshunder søker etter en savnet mann i Arendal.

– Nå skal vi i gang med søk med hundepatrulje, drone og båter i området rundt Pollen og ut mot der han holder til, som er ca. 3 kilometer utenfor sentrum, opplyser innsatsleder Anders Hareide Holt fra politiet til NRK.

Søndag ettermiddag meldte politiet at de hadde fått inn en formell savnetmelding på en 23 år gammel mann sent lørdag kveld. De hadde først fått inn en bekymringsmelding ved 21-tiden.

Innsatsleder Anders Hareide Holt i Arendal. Foto: Espen Bierud / NRK

Samtidig som det foregår det politiet kaller en redningsaksjon, er det også iverksatt en etterforskning.

– Har dere grunn til å tro at dere skal finne ham i live?

– Ja, det er det vi håper på og det er det vi jobber med nå.

Ingen indikasjon på kriminell handling

Operasjonsleder i politiet, Eyvind Formo, sier til NRK at de ikke har indikasjoner på at noe kriminelt har skjedd. Han sier videre at politiet holder alle muligheter åpne frem til de vet hva som har skjedd.

– Etter hvert er vi i sving med en 50 personer, det kommer litt flere utover kvelden, sier innsatsleder Holt.

Redningsmannskaper på plass i Arendal for å søke etter en 23 år gammel mann som har vært savnet siden natt til lørdag. Foto: Espen Bierud / NRK

– Hvorfor tar dere denne situasjonen så på alvor og setter inn så mye folk?

– Det er på bakgrunn av de opplysningene vi har, at han ikke har gitt lyd fra seg siden natt til lørdag. Da må vi søke for å se om det er en person som trenger hjelp og om vi kan finne ham, sier Holt.

Sist sett natt til lørdag

Mannen er rundt 180 centimeter høy, har mørkt hår og hadde ved siste observasjon på seg en hvit og rød genser med mørke bukser.

Han ble sist sett rundt klokken 02:15 natt til lørdag. Han ble da fanget opp på et overvåkningskamera på en kiosk i Arendal.

– Etter det har vi ikke noen sikre observasjoner av ham, sier Holt.

Han har også vært ved utestedet Madam Reiersen i byen.

Mannen var på utestedet Madam Reiersen i Arendal natt til lørdag. Politiet ber om tips i saken. Foto: Espen Bierud / NRK

Mannen ble meldt savnet etter at han ikke møtte til en avtale lørdag formiddag.

Politiet ber publikum som har tips i saken om å ta kontakt på 02800.