Norsk oppfinnelse hindrer båter i å synke: – Kan redde liv

– Hvis vi ikke hadde hatt ballongene, så hadde båten gått ned rett og slett.

Styrmann Johan Johannesen på redningsskøyta Sundt Flyer i Svolvær, forteller om en hendelse i mars i år.

De fikk inn melding om en båt på 35 fot som hadde gått på grunn i høy fart.

Da redningsskøyta slepte båten av grunn, ble det klart at båten hadde store lekkasjer og kunne komme til å synke.

Ombord i redningsskøyta hadde de nettopp fått nytt utstyr. Mannskapet plasserte de gule posene fra Antisink flere steder i den synkende båten. Posene ble blåst opp til gule ballonger som hjalp mannskapet å holde båten flytende. De fikk slept båten til kai.

– Selv uten erfaring var det effektivt og enkelt i bruk. Dette gjør en vanskelig operasjon mye enklere og billigere, sier Johannesen.

Flere tar ballongene i bruk

I tillegg til Redningsselskapet har flere av skøytene til Røde Kors fått ballongene om bord. De er også tatt i bruk av brann og redningstjenestene i flere storbyer.

– Hvis noen er innestengt i en båt og du får hevet den fort med ballongene, kan de redde liv, mener Johannesen.

Siden lanseringen har de gule ballongene reddet båter fra å synke flere steder i landet.

Uten ballongene hadde båtene trolig endt opp på havets bunn. Da hadde båtene måtte blitt hevet i ettertid, forklarer Johannesen.

– Det må en ganske stor aksjon til med både lekter og dykkermannskap for å få den opp igjen. Det sparer både miljø og kostnader, sier han.

Jonas Johannesen er styrmann på redningsskøyta Sundt Flyer i Svolvær. De har fått god bruk for ballongene til Antisink. Foto: privat

Ønsker å redde liv

Det er selskapet Antisink i Kristiansand som står bak oppfinnelsen.

Ifølge selskapet, som også selger lignende ballonger til fritidsfartøy, er målet å bidra til at ingen skal omkomme til sjøs.

– Først og fremst ønsker vi å redde liv. I andre rekke kommer miljøet, sier Christian Karlsen Skeie i Antisink.

Kommersiell sjef i Antisink Christian Karlsen Skeie håper at oppfinnelsen kan redde liv. Foto: Eirik Rognaldsen / NRK

Gründer Geir Karlsen står bak oppfinnelsen. Han kjenner selv flere som har tapt kampen mot sjøens krefter.

Da har var 16 år seilte han som sjømann. I Bermudatriangelet kom båten han mønstret på ut for orkan. Denne rammet også en israelsk lastebåt.

Karlsen og kollegaene klarte å redde 14 personer fra lastebåten, mens 13 personer døde.

Gründer Geir Karlsen i Antisink har mistet flere kjente til sjøs. Foto: Mathias Hamre / NRK

Karlsen drev også en landhandel i mange år. Da fraktet han varer ut til hyttefolk og fastboende.

Han opplevde at folk han hadde sittet på brygga og snakket med den ene dagen, var borte dagen etter.

– Båten deres sank og de frøys i hjel på sjøen. At folk ble liggende i sjøen og frøys i hjel, var grunnen til at jeg kom på dette, fortalte han til NRK under en demonstrasjon i fjor.

På vei til utlandet

I tillegg til å bli tatt i bruk av norske redningstjenester vekker oppfinnelsen interesse i utlandet.

Selskapet holder på å ferdigstille en avtale med DSS Protection i Canada, som blant annet leverer utstyr til den kanadiske kystvakten.

– Dette er et system som definitivt har et potensial internasjonalt, mener Skeie.