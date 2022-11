– Jeg tror at hvis min mor hadde visst et halvt år før at gutter kan få spiseforstyrrelser, for det visste hun ikke, hadde vi aldri opplevd dette.

Målet til Leon Pal var å oppnå den perfekte kroppen. Muskuløs, men samtidig slank. Litt som en veltrent Hollywood-kjendis.

Men det utviklet seg til noe mer.

Etter hvert ble matpakker kastet, måltidene ble færre og trening ble viktigst av alt.

Det skulle gå lang tid før han eller noen rundt ham forstod hvor syk han var.

Da Leon innså at han hadde en spiseforstyrrelse, skjønte han likevel ikke hvordan mat skulle gjøre ting bedre. Han fortsatte det strenge regimet. En dag på vei til trening, faller han sammen. Han blir sendt til Ullevål sykehus. Leon fyller 16 år mens han er der, og svever samtidig mellom liv og død. Innleggelsen skulle bli et slags vendepunkt. Seks år har gått. Han trener fortsatt mye, men han har fått sykdommen på avstand. Han håper at hans historie kan hjelpe andre. – Jeg husker jeg ville starte på et nytt slankeprosjekt en liten stund etter jeg ble friskmeldt. Tankene begynte å surre, og jeg stoppet med en gang. Det var ikke verdt det.

Høye mørketall

Statistikken på spiseforstyrrelser har tradisjonelt vist at 9 av 10 er jenter. Men mørketallene blant gutter fryktes å være høye.

Den tynne, unge jenta er for mange det eneste bildet på en spiseforstyrrelse.

Rådgiver i ROS, Elin Heitmann, tror det er vanskeligere for gutter å identifisere seg med sykdommen, når den lenge har vært assosiert med kvinner.

– Vi blir fortere bekymret for en jente som trener hver dag og er veldig opptatt av det hun spiser. Hvis gutter gjør det, er det sjeldnere vi blir bekymret.

Elin Heitmann jobber som rådgiver for ROS. Hun har selv slitt med spiseforstyrrelser. Foto: Leif Dalen / NRK

Leon husker enda da moren tok en test som het «Har din datter spiseforstyrrelse».

– Som gutt følte jeg meg ekstra dum og ensom oppi det hele. Jeg klarte ikke engang få en «guttesykdom».

Over lengre tid var det ingen rundt ham som var bekymret for at det var noe galt.

– Hvis en jente på fjorten år begynner å spise mindre, er spiseforstyrrelse en av de første tingene man tenker på. Det er ikke nødvendigvis sånn med gutter, sier Leon.

Det er flest jenter som kontakter ROS, men Heitmann opplever at det er flere gutter enn før.

Hun tror at et urealistisk ideal i sosiale medier, der menn fremstilles som mer muskulære enn før, bidrar til usunne mat -og treningsvaner.

– Jeg ser at det er mye mer komplekst nå. Det handler oftere om å få en perfekt kropp. Ikke nødvendigvis bare en tynn kropp, sier hun.

Heitmann har tips til hva man kan se etter hvis man mistenker at noen du kjenner har en spiseforstyrrelse:

Unormalt opptatt av mat, kropp og vekt

Veldig opptatt av å sammenligne seg med andres kropper

Personen er mer trist og innesluttet enn normalt

Holder seg for seg selv

Et annet ansikt på sykdommen

Spiseforstyrrelser hos gutter og menn dreier seg ofte om et sterkt ønske om en slank, men samtidig sterk kropp.

– Oppførselen er assosiert med mye trening og et ekstremt fokus på kosthold.

Det sier Monica Klungland Torstveit. Hun er professor i idrettsvitenskap ved fakultet for helse og idrettsvitenskap ved UiA.

Monica Klungland Torstveit sier at normalvektige utgjør en stor andel av de med spiseforstyrrelser. Dette gjør det enda mer utfordrende å identifisere personer som strever med det. Foto: Ina Marie Sigurdsen / NRK

Hun tror fortsatt mange ser på spiseforstyrrelser som et kvinnefenomen.

– Det er overhodet ikke riktig. Vi har tilstrekkelig med forskning som viser at gutter og menn kan streve med de samme utfordringene.

At de ikke vet at det kan gjelde dem, har konsekvenser for om de oppsøker hjelp, mener hun.

– Dermed forstår de ikke egne symptomer og er derfor mindre åpne om hva de strever med i hverdagen.

NRK forklarer Spiseforstyrrelser hos menn Bla videre Gutter og menn med spiseforstyrrelser kjennetegnes ofte gjennom: Overdreven trening

Rigide kostholdsregimer

Bruk av ulovlige stoffer, ofte steroider

Perioder med mer stereotypiske symptomer på spiseforstyrrelser Kilde: Volvat og ROS Det er en systematisk underdiagnostisering av menn, grunnet fravær av kjønnsnøytrale diagnosekriterier. Kriteriene er utviklet i møte med en kvinnelig pasientgruppe, og tar ikke høyde for at menn og kvinner har ulike plager. Kroppsidealet er ofte en stor og muskuløs kropp, samtidig med å ha en lav fettprosent. For å oppnå dette, kan noen utvikle muskeldysmorfi, eller som mange kjenner igjen i begrepene megareksi eller omvendt anoreksi.

De vanligste kjennetegnene er bekymringer om at egen kropp ikke er tilstrekkelig muskuløs eller slank, samt er oppførselen assosiert med mye trening og et ekstremt fokus på kosthold. Kroppsbyggere er en spesielt utsatt gruppe. Forrige kort Neste kort

Prosedyrer på plass

På Sats sine treningssentre er spiseforstyrrelser et tema som blir fulgt opp løpende.

Senterleder ved Sats Aquarama i Kristiansand, Nina Marie Gyberg, må i sin stilling kjenne til årsaker og komplikasjoner ved spiseforstyrrelser.

Hun skal vite hvordan hun kan ta tak i problemet, dersom noen ved deres senter sliter med dette.

– Vi har alltid ansatte på jobb som følger opp medlemmene. Vi legger merke til dem som trener masse og snakker ofte med dem. Det er på mange måter første steg når vi er bekymret for om deres trening utvikler seg i en usunn retning.

Senterleder på Sats Aquarama, Nina Marie Gyberg, tror flere gutter kan slite med spiseforstyrrelser blant annet på grunn av økt press fra sosiale medier. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Sats har laget prosedyret for hvordan dette skal følges opp.

De oppfordrer ofte til at den enkelte må ta kontakt med profesjonell hjelp.

– Vi ønsker å motivere og inspirere til sunne treningsvaner. I de tilfeller hvor vi blir bekymret for medlemmet, gjør vi det vi kan for å få dem til å søke profesjonell hjelp.

En dødelig spiseforstyrrelse

Innleggelsen på Ullevål sykehus ble starten på en lang prosess for Leon. På sykehuset ble han i åtte uker. Tiden der var tung, men viktig. Han fikk profesjonell hjelp, slik han trengte.

- Legen min fortalte at jeg kunne dø om jeg besvimte, som jeg gjorde av og til.

Hjertet kunne slutte å slå, fordi pulsen var så lav.

Foreldrene jobbet hardt for å være tilstedet. Forholdet til faren hadde aldri vært så bra. Moren hadde alltid vært en klippe. Nå var de der for han 24/7.

Ett år etter innleggelsen var han friskmeldt.

Med familiens støtte og egen besluttsomhet klarte han å skape det livet han ønsket. 22-åringen har aldri vært redd for tilbakefall. Han håper nå at han kan være en rollemodell for gutter som går gjennom det samme som han. Men han tror mørketallene blant gutter er store, og at det er flere yngre som sliter enn før. I mangel på sunne forbilder, er han redd for at mange unge sammenligner seg med det de ser på sosiale medier. - Med sosiale medier vet man aldri hva som er ekte, og fremstillingen av det gode liv er ofte falskt. Men det er ikke alltid man forstår som ung.